Аэропортам Дальнего Востока добавят свободы

Восемь аэропортов региона будут включены в зону действия режима свободного порта Владивосток, сообщается на сайте Министерства РФ по развитию ДВ.

В упрощенном порядке – по электронной визе иностранные граждане смогут прилететь в такие международные аэропорты, как Угольный (Анадырь), Бухта Проведения (Чукотка), Игнатьево (Благовещенск, Амурская область), Елизово (Петропавловск-Камчатский, Камчатка), Новый (Хабаровск), Дземги (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край), Сокол (Магадан, Магаданская область), Хомутово (Южно-Сахалинск, Сахалин).

Такой режим уже успешно реализован в Приморье.

Напомним, что упрощенный визовый режим в рамках свободного порта Владивосток в аэропорту Кневичи начал действовать в начале августа. С того времени выдано 3,3 тысячи электронных виз гражданам 16 стран, уже прибыли во Владивосток почти 2 тысячи иностранцев из 12 стран.

Сейчас аэропорт Кневичи занимает одну из лидирующих позиций по объему пассажиропотока среди дальневосточных аэропортов. В 2016 году количество обслуженных аэропортом пассажиров составило 1,85 млн, тогда как пассажирский терминал рассчитан на обслуживание 3,5 млн клиентов в год.

Планируется, что к 2021 году завершится реконструкция второй взлетно-посадочной полосы владивостокского аэропорта. После этого начнется капитальный ремонт первой взлетно-посадочной полосы в 2022 году.

В прошлом году собственником аэропорта стал международный консорциум, в который входят Changi Airports International, «Базовый элемент» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), отмечается на сайте Минвостокразвития. Инвесторы намерены развивать аэропорт в качестве ведущего авиационного хаба для внутреннего и международного авиационного сообщения за счет расширения маршрутной сети и улучшения обслуживания пассажиров.

Планируется, что законодательно возможность въезда иностранцев по электронной визе во все международные авиагавани Дальнего Востока будет реализована с начала 2018 года. Практическая реализация этого механизма потребует проведения подготовительных работ ряда федеральных министерств, ведомств и служб. В частности, необходимо будет установить дополнительное оборудование пунктов пропуска внутри аэропортных комплексов.

Сейчас граждане 18 стран могут подать заявку на получение электронной визы на специализированном сайте. Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания каких-либо сборов.