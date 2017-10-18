Специалистов заменит робот?

Использовать телеуправляемых роботов для диагностики и эксплуатации подводных сооружений учатся студенты ДВФУ.

Третьекурсники программы «Нефтегазовое дело» начали проводить исследование пирса в бухте Аякс с помощью подводного телеуправляемого смотрового комплекса «ГНОМ», сообщила пресс-служба вуза. Подобное оборудование широко используется для проверки состояния подводных коммуникаций, шельфовых комплексов нефте- и газодобычи, в службах МЧС.

Прежде чем проводить работы в реальных условиях, студенты прослушали теоретический курс и запускали аппарат в бассейне кампуса ДВФУ. В ходе испытаний в морской воде будущие инженеры научились управлять роботом с помощью дистанционного пульта, использовать встроенную видеокамеру и микрофон, познакомились с особенностями движения аппарата в реальной среде. Во время занятий они внимательно рассмотрели подводные опоры пирса, исследовали пространство вокруг, обнаружили моллюсков и морских ежей.

Специалисты отмечают, что использование такого оборудования в образовательном процессе очень важно. Подводные телеуправляемые комплексы активно применяются на морских платформах, осуществляющих разработку шельфовых месторождений нефти и газа, при диагностике состояния подводных элементов инженерной инфраструктуры – везде, где есть риск для человека. Спрос на специалистов, умеющих работать с такими аппаратами, растет с каждым годом.