Космодром и мост на Русский уже в кармане

Новые банкноты Банка России образца 2017 года номиналом 200 и 2000 рублей с символами Севастополя и Дальнего Востока поступили в наличное обращение на территории Приморского края.

Дальневосточный главк Банка России выдал новые банкноты кредитным организациям, обслуживающим граждан и юридических лиц. Купюры попадут в наличное обращение при совершении гражданами и организациями расчетных операций, уточнили в отделе по связям с общественностью Дальневосточного ГУ ЦБ.

Напомним: Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей 12 октября 2017 года. На банкноте номиналом 200 рублей размещены символы Севастополя: на лицевой стороне – изображение памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический. Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена преимущественно в синем цвете. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной – космодром Восточный в Амурской области.

Как уже писал «В», символы для новых банкнот были выбраны в ходе общероссийского конкурса в 2016 году. Из более 5000 заявок в промежуточный список конкурса вошло 76 предложений с различными достопримечательностями из 49 регионов. По итогам всероссийского социологического исследования из этого списка были выбраны 10 финалистов. На последнем этапе конкурса голосованием по всей стране, в котором приняли участие более трех миллионов человек, определены победители – символы Дальнего Востока и Севастополя. Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года в прямом эфире телеканала «Россия 1».