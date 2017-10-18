Автостраховщики недовольны посредниками

Новую схему мошенничества при оформлении электронных полисов ОСАГО (е-ОСАГО) обнаружили российские страховщики.

В мошенничестве подозреваются компании-посредники. По информации РБК, они намеренно подают в страховые фирмы недостоверные сведения о водителях или автомобилях.

Как работает жульническая схема

Водитель обращается с просьбой оформить полис е-ОСАГО к компании-посреднику, та при заполнении заявки на полис вписывает неверные данные об автомобиле, регионе или мощности, которые значительно занижают стоимость полиса, однако данные идентификационного номера транспортного средства (ТС) и его регистрационный номер (VIN) они вписывают верно. Затем в фоторедакторах данные о марке машины, регионе и прочем изменяются уже на верные, а полис, оформленный дешево на подставные данные, после корректировки распечатывается и продается по реальной цене ничего не подозревающему водителю, разницу мошенники кладут в карман. При наступлении страхового случая из-за расхождения данных в базе страховщика и бумажном полисе у водителя выплат он не получает.

Изначально электронное ОСАГО вводилось для защиты от «уличных брокеров» и для удобства клиентов, чтобы автовладелец мог оформить полис не выходя из дома. Реальность же такова, что некоторые плохо владеют компьютером или не хотят тратить время на заполнение полиса, поэтому человек ищет альтернативный способ и обращается к «помощникам» на стороннем сайте, которые могут оказаться мошенниками. Мошенниками могут выступать в основном посредники с сайтов, которые предлагают в Интернете оформить за водителя полис е-ОСАГО. На данный момент работа таких сайтов никак не урегулирована. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), доля оформленных мошенническим способом полисов примерно 5–10 % в структуре электронных продаж ОСАГО (с начала года продано 4,7 млн электронных полисов ОСАГО).

Три поправки остановят аферистов?

В распоряжении РБК оказались направленные в Банк России, который курирует рынок страхования, предложения автостраховщиков, призванные поставить заслон новой схеме мошенничества.

РСА предлагает три существенных изменения при оформлении полиса.

Первое касается появления у страховщиков возможности дополнительно проверить указанные страхователем сведения. Сейчас, как только страхователь отправил страховой компании заявление на заключение договора страхования, та регистрирует его в течение пяти минут в своей информационной системе и направляет в автоматизированную информсистему (АИС) РСА запрос на проверку данных, указанных при покупке полиса. По результатам автоматизированной обработки запроса страховщику направляется подтверждение или отказ в подтверждении сведений. Однако на данный момент у РСА есть возможность проверить только соответствие VIN и госномера ТС, а как раз они при первичной покупке полиса указываются верно.

Поправками предлагается дать возможность страховой компании при оформлении е-ОСАГО в случае возникновения подозрений о намеренном занижении цены полиса проводить дополнительную проверку, например, соответствия VIN и госномера ТС и марки автомобиля. Или же проверить на соответствие марку и мощность авто. Как рассказали в РСА, зачастую в заявлении указывается информация, которая явно не соответствует действительности (например, мощность двигателя внедорожника премиум-класса указывается в размере, сопоставимом с бюджетными малолитражками).

Вторым пунктом предложений РСА предлагается запретить регистрировать на одну электронную почту страхователя и (или) абонентский номер более одного личного кабинета на сайте страховой компании (кабинет нужен для покупки электронного полиса). Сейчас с одной электронной почты и (или) абонентского номера клиент может регистрировать неограниченное количество кабинетов.

Третьим пунктом предлагается сократить время заполнения заявления и заключения договора до 90 минут с момента доступа к личному кабинету (20 минут, отводимые предложенными поправками страховщику на проверку данных, сюда входят). В действующей редакции указания ЦБ у клиента это время не ограничено.

Как пояснили РБК в пресс-службе РСА, такое требование, в частности, направлено на то, чтобы ограничить мошенников, работающих одновременно на сайтах многих страховщиков и осуществляющих подбор данных для занижения цены полиса. Это делается мошенниками для того, чтобы оформить как можно больше полисов е-ОСАГО сразу. «Для добросовестных страхователей указанных 90 минут вполне достаточно, чтобы, не испытывая какого-либо дискомфорта, заключить договор ОСАГО», – уточнили там. В организации также добавили, что если страхователь не уложился в 90 минут, то процедуру необходимо будет начинать с самого начала.

Юристы сомневаются…

Поправки лишь частично помогут в решении проблемы с подделкой полисов e-ОСАГО, считают опрошенные РБК эксперты. В каждом из предложений они нашли свои недостатки.

Так, усложнение процесса покупки е-ОСАГО может создать риски злоупотреблений уже со стороны страховщиков, не желающих продавать ОСАГО в так называемых токсичных регионах, где наблюдается высокая убыточность по выплатам. Суть в том, что из-за массового мошенничества под подозрением могут оказаться владельцы автомобилей, которые действительно обладают низкой мощностью и зарегистрированы в регионах с низкими коэффициентами, говорит Александр Базыкин. «Поэтому на практике это может привести к фактической невозможности реализации права на заключение договора ОСАГО через Интернет для некоторых автовладельцев, а результаты такой проверки будут носить вероятностный характер», – заключает юрист.