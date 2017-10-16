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На ярмарку – за иммунитетом, настроением и спокойными нервами

Каждую пятницу и субботу фермеры со всего Приморья приезжают на ярмарку, которая проходит на центральной площади Владивостока. Ассортимент огромный: от рыбы до молочных продуктов, от колбасных изделий до овощей и ягод. По данным администрации Владивостока – организатора ярмарки, свою продукцию горожанам представляют более 300 фермеров и производителей со всего Приморья.

Но есть и особый вид товара, на который сегодня большой спрос, – мед и дикоросы.

Травы от всех болезней

Казалось бы, мы уже отвыкли от очередей, самая большая из двух-трех человек: товара на ярмарке много, не здесь, так в другом месте купишь. Но у прилавка травника Юрия Третьяка народ терпеливо ждет своей очереди. Здесь невероятное количество мешочков и пакетиков, травяной запах которых так напоминает о прошедшем лете.

Чаще всего горожане покупают чайный набор – смесь разных трав и листьев для заваривания витаминизированного напитка. У семьи Юрия девиз: «Ни дня без настоя трав». Чего он и своим покупателям желает. Травы – источник витаминов и жизненных сил. Их надо пить каждый день, но понемногу.

Особенно осенью, когда вирусы гриппа и других ОРЗ так и ждут, чтобы проникнуть в наш организм, уже захандривший от предстоящих холодов. Особенно хорошо, по уверению травника, пить травяной чай по вечерам. Рецепт от Юрия Третьяка: ложку смеси (иван-чай, смородина, малина, мята, мелисса, леспедица, боярышник, цвет дикой яблони и листья липы) залить горячей водой (пол-литра) и дать настояться полчаса. Пить каждый вечер. Если вы сами травы не собираете, то за 100 граммов сбора на ярмарке придется отдать 100–150 рублей.

Если начинаете кашлять, запарьте кедровые орехи. Пить три раза в день. Также можно запарить хвою – это средство отлично помогает бороться с кашлем.

Мед против простуд

Еще один не менее популярный товар на ярмарке – мед: цветочный, липовый, мед акации и серпухи. Самый дорогой (200 рублей за маленькую баночку) настоявшийся липовый мед. Фермеры объясняют это тем, что вероятность получения нужной концентрации и белого цвета очень мала и практически непредсказуема.

По 150 рублей за баночку (граммов 150) – все остальные виды меда. Каждый сорт обладает своими уникальными свойствами. Например, липовый мед незаменим при простуде. «Вместе с чаем он обладает потогонным действием, а в компании с лимоном поможет при лечении ОРВИ», – рассказал фермер из Анучинского района.

Ингаляция с медом акации (30% меда добавить в горячую воду) поможет в лечении ринита, ларингита и бронхита. При ангине и даже неврозе хорошо помогает мед серпухи. Однако, напоминает фермер, несмотря на все полезные свойства этого ценнейшего продукта пчеловодства, перебарщивать с ним нельзя: взрослым лучше не есть больше двух столовых ложек меда в день, детям – не больше двух чайных ложек.

Витаминные соки из Приморья

Несмотря на холодную погоду, которая установилась в регионе, прилавки полны ягод и свежеприготовленных соков. Самый популярный – тыквенный. Полуторалитровая бутыль за 150 рублей. Этот напиток, как уверяют фермеры, поможет вывести шлаки и токсины из организма. Пользуются популярностью и тыквенно-морковные, тыквенно-абрикосовые, тыквенно-облепиховые соки.

Сок из лимонника – сильная поддержка для организма осенью и зимой. Он оказывает общеукрепляющее действие, поднимает тонус организма и повышает давление. Сироп из лимонника снимет усталость и добавит жизненных сил. Настойку из этих целебных ягод можно приготовить и самим.

«Ягоды (примерно 10 граммов) надо измельчить, залить кипятком и оставить на шесть часов. Принимать дважды в день по столовой ложке. Лучше пить настой теплым и начинать с небольшой дозы, чтобы понять, как организм реагирует. Если переборщить с препаратом, получите перевозбуждение», – уверял фермер покупателей.

Лимонник с сахаром хорошо добавлять в чай. Пригодится и лоза лимонника, ее также заваривают кипятком (или заваривают вместе с чаем) и пьют в течение дня.

Но людям с повышенным давлением с лимонником надо быть особо осторожными. Как и с элеутерококком, который также повышает иммунитет, увеличивает уровень работоспособности, улучшает работу нервной системы, избавляет от симптомов переутомления и улучшает не только умственную, но и физическую деятельность организма.

Впрочем, не надо забывать, что помимо дикоросов есть еще свежая морковь, укроп, петрушка, не менее богатые витаминами. А лук, чеснок и вовсе убойная сила для вирусов гриппа и простуды. Тыква, из которой можно приготовить много блюд (и не только кашу), тоже пригодится, особенно если есть проблемы с печенью.

Так что не торопитесь пить таблетки при малейшем чихе, лучше заглянуть за витаминами на сельхозярмарку. Напомним: сельскохозяйственная ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарева и за эти годы стала популярной не только у горожан, но и у приморских фермеров.

 

Автор : Анна МИРОНОВА

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