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Инсульт легче предупредить, чем лечить

На Всемирный день борьбы с инсультом приглашает Медицинский центр ДВФУ.

27 октября в 12.00 в реабилитационном корпусе Медцентра вуза специалисты университетской клиники расскажут о способах профилактики инсульта и о том, как распознать этот недуг у близких, сообщает пресс-служба вуза.

Инсульт – острое нарушение кровообращения мозга, вызывающее повреждение и гибель нервных клеток.

Опасность инсульта в его неожиданном и стремительном развитии, которое во многих случаях заканчивается летальным исходом, поэтому при первых признаках инсульта требуется неотложная медицинская помощь.

Люди, перенесшие инсульт, в 70–80% становятся инвалидами. Около четверти из этих случаев составляет глубокая инвалидность с потерей возможности самообслуживания.

Поэтому врачи и инструкторы-методисты Медцентра ДВФУ продемонстрируют посетителям различные методы ухода за больными и их реабилитации.

На первом этаже в гостевой зоне, а также в отделении бальнеотерапии (лечение водой) у всех желающих будет уникальная возможность посетить сеанс парафинотерапии или галокамеры, а также попробовать кислородный коктейль. Вход на мероприятие свободный.

Узнать подробную информацию можно по телефону +7 924-730-14-10 (доступен WhatsApp).

Автор : Отдел новостей «В»

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