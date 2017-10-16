«Так что там с Филом?»

Национальные особенности «одноэтажной Америки» глазами российского журналиста

Информационная война, развязанная США против России, вновь, как и во второй половине ХХ века, порождает массу мифов о «вероятном противнике». На наш взгляд, искусственно созданный образ врага может быть разрушен благодаря народной дипломатии, когда обычные граждане одной страны встречаются с такими же простыми людьми в другой. Одним из таких посланцев мира стала наша коллега, главный редактор РИА VladNews Мария Стеблянко, которая недавно вернулась из недельной поездки по Соединенным Штатам Америки.

«Не являетесь ли вы работорговцем?»

– Мария, расскажи, как тебе удалось посетить США в это непростое для наших стран время?

– Это программа Библиотеки Конгресса США, которая называется «Открытый мир». Благодаря ей познакомиться со Штатами могут не только журналисты, но и люди самых разных профессий. Например, в нашей группе были только работники СМИ, а в Вашингтоне мы встретили группы экологов, блогеров, муниципальных служащих.

– Получается, любой человек может вот так запросто слетать за океан, чтобы сделать селфи на фоне статуи Свободы? Что для этого нужно сделать?

– Я специально никаких действий не предпринимала. Меня пригласили принять участие в этой программе, затем я заполнила много документов, в том числе анкету для получения неиммиграционной визы. Анкета очень интересная, некоторые вопросы в ней откровенно повеселили: «Не собираетесь ли вы убить президента?», «Не являетесь ли вы работорговцем?», «Не меняли ли вы пол?» и так далее – очень толстая папка.

– Действительно веселые вопросы! И с какой же целью поехали в Америку вы?

– Журналистов из других стран приглашают по программе «Передовой опыт медиа», чтобы они поделились своим опытом с американскими коллегами и узнали, что нового появилось в работе их СМИ. Причем нам они задавали намного больше вопросов, чем мы им, особенно в редакциях газет в маленьких городах.

Мы посетили три редакции небольших газет, выходящих тиражом от 5 до 20 тысяч экземпляров, и в каждой редакторы выражали озабоченность тем, что газеты переходят от печатного формата к электронному, в котором дублируют свои новости. Но для меня было откровением, что в «одноэтажной Америке», как и в приморской глубинке, есть проблемы с Интернетом.

– Интересно. Правда, насколько я знаю, в приморской глубинке проблема с Интернетом из-за перебоев с электронной связью, а в маленьких городах Америки – из-за консерватизма самих читателей, не желающих читать газету с экрана компьютера.

– Феномен американской прессы в том, что жители маленьких городов мало интересуются событиями в мире, гораздо больше их волнует, что происходит здесь и сейчас, как говорится, не дальше собственного носа. Как сказал нам главный редактор газеты «Демократ округа Салливан» во время экскурсии по редакции, «мы делаем газету о себе и для себя». Например, самая обсуждаемая тема в округе сейчас – вопрос о строительстве казино: инвестор обещал вложить 100 миллионов долларов в развитие города.

И в таком формате, где рассказывается о новостях лишь своего округа, в котором проживает 74 тысячи человек, это издание выходит дважды в неделю уже почти 130 лет! При этом тираж газеты – 20 тысяч экземпляров.

Нынешний издатель – мистер Фред Стабберт, внук основателя газеты. Здесь, в редакции, он и вырос, наблюдая сначала за работой деда, а потом отца. Это семейный бизнес, и выживает издание за счет рекламы и подписки. Мы не поверили и попросили экземпляр газеты – действительно, почти половина полос занята рекламой, в том числе частными объявлениями о купле-продаже и аренде. Здесь также печатают фотографии выпускников высшей школы начиная с 1954 года, кроссворды, новости спорта и официальные документы администрации округа.

Что удивило, так это низкая цена газеты – всего 1 доллар и 25 центов за 40-полосное цветное издание. Это дешевле бургера в «Макдональдсе».

Зависит о того, на темной ты или светлой стороне

– Насколько был плотным график посещений, если вы успели и в редакциях трех газетах побывать, и на радио с телевидением заглянуть, да еще и с простыми людьми пообщаться?

– Он был весьма плотным: встав в 7 часов утра и наскоро позавтракав, мы бежали на первую встречу, а назад возвращались лишь к полуночи. Но усталости никто в нашей группе не чувствовал, настолько все было интересно. К примеру, мы посетили место, где в августе 1969 года проходил один из знаменитейших рок-фестивалей – Вудсток, собравший на одной из ферм городка в сельской местности Бетел около полумиллиона человек. Теперь на этом месте музей, очень интересный. Сохранились поляна, служившая своеобразным зрительным залом, и основание сцены, на которой все происходило.

В другой раз нас пустили в диспетчерскую экстренных служб 911. Мы словно в кино попали! Прямо при нас служащие принимали звонки и переадресовывали их в соответствующие службы: пожарным, скорой, полиции. А мы стояли рядом и все слушали. Было очень интересно.

Также нас пригласили на одно из заседаний законодательного собрания города Монтичелло в штате Нью-Йорк. После мы пообщались с председателем и его пресс-секретарем. Мы быстро нашли общий язык, ведь я тоже раньше работала в пресс-службе Думы Владивостока. Пресс-секретарь признался, что прежде работал в той самой газете «Демократ округа Салливан», а теперь перешел «на темную сторону». Ведь если раньше он выискивал правду, то теперь старается дать журналистам лишь ту информацию, которая соответствует «линии партии».

Примечательно, что в каждой редакции нас обязательно спрашивали, насколько нам тяжело работается. Они уверены, что Путин «кошмарит» СМИ и не дает им свободно выражать свои мысли. Похоже, мы их не смогли переубедить... Много вопросов касалось жизни простых людей, например, каким видит свое будущее молодежь России.

Сами американцы очень позитивные и доброжелательные люди, просто им так же, как и нам, промывают мозги СМИ. Людям же очень интересно узнать о нас побольше. Нередко наши собеседники признавались, что их корни из России или Украины.

– И как они относятся к событиям на Украине?

– Их это мало волнует. Даже выходцев из бывших стран СССР. Повторюсь, локальные новости для них важнее. Они и наш приезд воспринимали как-то отстраненно. В один из дней нашу группу привезли на экскурсию в госпиталь. Гид подвел нас к регистратуре и говорит медсестре, такой добродушной чернокожей женщине:

– Это журналисты из России, я им покажу наш госпиталь.

– О! – ответила она и, повернувшись к напарнице, спросила: – Так и что там с Филом, он надолго вернулся в город?

Свободные «сторожевые псы»

– Как ты сама оцениваешь пользу от этой поездки?

– Я получила грандиозный опыт. Если такую же программу сделают в других странах, это только пойдет им на пользу. Поездка по программе дает больше возможностей, ведь как турист ты знакомишься лишь с достопримечательностями и развлекательными заведениями. Нам же эта поездка дала мощный импульс к работе, появились новые мысли и идеи. После поездки я чувствую вдохновение и необычайный прилив сил. У меня заметно улучшился английский, я постоянно брала комментарии у американских политиков.

Хотела бы отметить, что в Америке все же больше свободы в работе журналистов. Там нет контролирующих органов, есть только Первая поправка к Конституции о свободе слова, и все. Остальное зависит от этики самого издания. К примеру, не так давно по США тоже прокатилась волна подростковых суицидов, но никто не запрещал газетам об этом писать. Наоборот, все считали, что этой проблеме нужно уделять внимание, чтобы обезопасить других детей от опрометчивых поступков. Кстати, сами американские журналисты называют себя «сторожевыми псами», которые не позволяют правительству или корпорациям причинять вред своим читателям...

Наш разговор с Марией затянулся надолго, но формат газетной полосы не позволяет за один прием изложить весь ее увлекательный рассказ о поездке в Америку. Продолжение читайте в ближайшем номере «В».