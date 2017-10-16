Багрец и золото приморской тайги

Вернисаж

В прошлом номере «В», уважаемые читатели, мы представляли вам фотовернисаж прощания с летом от нашего фотокора Алексея Воронина. А меж тем Алексей, находясь в отпуске, времени не терял и побывал, можно сказать, в самом разгаре осеннего буйства красок – в приморской тайге (район горы Фалазы, она же Литовка), где сейчас и золото, и тот самый, воспетый Пушкиным багрянец, и хвойная зелень… Есть среди деревьев и уже успевшие сбросить листву, а потому такие контрастные, добавляющие красоты кадру…

Наслаждайтесь этим буйством, повторимся еще раз, ведь скоро придут снега, и вместо разноцветья мы до весны будем глядеть на те самые сто оттенков серо-белого.