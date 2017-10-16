Наслаждайтесь этим буйством, повторимся еще раз, ведь скоро придут снега, и вместо разноцветья мы до весны будем глядеть на те самые сто оттенков серо-белого.
Багрец и золото приморской тайги
Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ
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