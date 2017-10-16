Деньги уходят в канализацию

Как коммунальные ресурсы, потраченные на общедомовые нужды, высасывают наши финансы

Первое занятие муниципальной школы «Управдом» в новом учебном году вполне оправданно началось с перечисления нововведений в жилищном законодательстве.

В качестве спикера организаторы проекта – управление содержания жилищного фонда (УСЖФ) администрации Владивостока и общественная организация «Домовой контроль» – пригласили генерального директора НП СРО «ЖКХ Групп» Ольгу Беленькую. Традиционно в работе семинара приняли участие главные эксперты «Управдома»: руководитель общественной организации «Домовой контроль», депутат Думы Владивостока Наталья Войновская и начальник УСЖФ Григорий Пейхвассер.

ОДН заменили на СОИ

Первым делом эксперт разъяснила, откуда в квитанциях появилась аббревиатура СОИ и что она означает.

– С 1 июня 2017 года расходы на ОДН включены в состав платы за содержание жилья и называются коммунальными ресурсами на содержание общего имущества (СОИ). То есть плата за ОДН перенесена из разряда коммунальных услуг в разряд жилищных и значится теперь как СОИ, – рассказала Ольга Беленькая. – Если после строки ОДН в квитанции раньше шла строка перерасчета «Итого», то теперь внизу стоят следующие строки: СОИ-электроэнергия, СОИ-ГВС и СОИ-ХВС. То есть к коммунальным ресурсам, потраченным на содержание общего имущества, относятся электричество, холодное и горячее водоснабжение.

Сколько стоит СОИ

Норматив, утвержденный администрацией края, умножается на площадь мест общего пользования в доме. Это и есть формула расчета СОИ. Для начисления СОИ по электричеству рассчитывается вся общая площадь, включая чердаки и подвалы. Для расчета СОИ по холодной и горячей воде учитывается только уборочная площадь, то есть лестницы и лестничные клетки. Полученная цифра делится на площадь квартир и умножается на тариф.

Если в вашем доме стоит система автоматизированного съема показаний общедомового прибора учета (ОДПУ) и индивидуальных приборов (ИПУ), то тогда неважно, есть у вас решение общего собрания о способах расчета или нет. Разница будет автоматически распределяться между собственниками пропорционально площади квартир по известной формуле: от общедомовых показаний отнимается все индивидуальное потребление, а разница делится пропорционально площади жилых и нежилых помещений.

Если у вас установлен ОДПУ, варианты начисления СОИ следующие. Первый: за основу берется среднемесячное потребление исходя из показаний ОДПУ за прошлый год, и в конце текущего года будет сделан перерасчет исходя из нынешних показаний приборов учета. Вот только порядок этой корректировки должен производиться согласно постановлению правительства, которое на данный момент еще не принято.

Второй вариант – самый простой, понятный и для многих даже уже привычный. Платежи начисляются исходя из показаний ОДПУ за вычетом показаний ИПУ. Единственный нюанс: Дальэнергосбыт плату за индивидуальное потребление выставляет в начале следующего месяца, а чтобы УК произвела начисления СОИ за текущий месяц, ей нужно обладать информацией по индивидуальному потреблению. Поэтому плата начисляется фактически с опозданием на месяц.

Тот или иной способ начисления вы можете выбрать общим собранием собственников. Если же не принимать никакого решения, вам будут начислять платежи по нормативу, без учета показаний приборов учета. А когда правительство наконец примет постановление о корректировке, тогда вам и сделают перерасчет.

Как достучаться до «резиновых квартир»

Часть изменений в законодательстве была принята еще в январе в «Правилах предоставления коммунальных услуг».

В частности, речь в них идет о «резиновых квартирах». Ранее для того, чтобы документально зафиксировать длительное проживание (более 5 дней подряд) в квартире, не оборудованной счетчиками, незарегистрированных граждан, членам совета дома необходимо было составить акт, отправить его участковому и в миграционную службу и ждать от миграционной службы соответствующий протокол. И только при наличии этого протокола можно было сделать доначисление платы за коммунальные услуги за проживающих и незарегистрированных граждан.

Норма эта, откровенно говоря, не работала по одной причине: миграционная служба не составляла нужные протоколы. Теперь же достаточно составленный членами совета дома акт направить участковому. Протокол от миграционной службы ждать необязательно – для перерасчета достаточно акта.

Возможен еще один вариант: владелец квартиры сам оповещает УК о том, на какой срок к нему въехали гости и в каком количестве. Другое дело, что законодательная норма есть, а практики нет: честности у наших граждан не хватает.

Шесть месяцев сократились до трех

Эта норма принята для того, чтобы наладить внутридомовой учет потребления ресурса, и касается тех случаев, когда собственник в течение какого-то времени не передает показания индивидуального счетчика, в том числе если прибор вышел из строя или закончились сроки его поверки.

Раньше в этом случае собственнику начислялась плата за ресурс по среднему (средний показатель счетчика за последние месяцы) в течение 6 месяцев. А уже по истечении этого срока начисления производились по нормативам. Сейчас этот срок сократился до 3 месяцев. Дальше начисления будут согласно нормативу.

Если у вас установлен двухтарифный электросчетчик и вы в течение трех месяцев не представляете показания, начислять плату будут по нормативу и одноставочному тарифу. В случае если истек срок эксплуатации счетчика, прибор не прошел очередную поверку или вы не допустили представителей УК для проверки целостности прибора учета, плата вам будет начисляться по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5.

Самовольное подключение станет дороже. В 10 раз

Еще одна норма касается должников. Известны ситуации, когда должники, отключенные от электричества, незаконно подключаются к сетям. Так вот, если это обнаружат, вам сделают доначисления исходя из мощности подключенных в вашей квартире электроприборов.

Если дело касается несанкционированного подключения к водоснабжению (в основном это происходит в поселках, на дачных участках), доначисление будет производиться с учетом круглосуточного поступления воды и размера сечения труб. Суммы получаются просто астрономические. Но если не удастся установить мощность прибора учета и пропускную способность труб, тогда начисление будет произведено по нормативу в десятикратном размере.

Нет счетчика – перерасчета не будет

Раньше было так: если человек выезжал из своей квартиры на срок более 5 дней подряд, он мог потребовать перерасчета начисления за коммунальные услуги (в том случае если квартира не оборудована приборами учета). Для этого ему нужно было представить в УК документы, подтверждающие его отсутствие: ж/д или авиабилеты, справку из стационара, командировочное удостоверение и т. п. На основании этих документов и делали перерасчет.

С 1 января 2017 года в правила внесено изменение: если квартира не оборудована прибором учета, а собственник не может представить акт об отсутствии технической возможности установки ИПУ, то по этой квартире производится начисление с повышающим коэффициентом, а перерасчет за период временного отсутствия собственника не производится вовсе (п. 86 и 92 «Правил предоставления коммунальных услуг»).

Смотри на обратной стороне квитанции

До января нынешнего года, прежде чем отключить услугу (из-за ремонтных работ либо из-за задолженности), потребителя уведомляли сначала за 30 дней, потом за 72 часа. Уведомления приходили в форме заказного письма либо иного документа, обязательно требующего личного ознакомления с ним адресата.

Сейчас порядок доставки уведомления значительно упростился. Исполнитель услуги отправляет должнику уведомление о предстоящем отключении, указывает дату, предупреждает обо всех неблагоприятных последствиях. Само уведомление может быть размещено на обратной стороне обычной квитанции. Предусмотрены и другие способы уведомления: по телефону, по электронной почте, через СМС, через сайт ГИЗ ЖКХ или сайт УК.

Чем больше собственников, тем выше платежи

Если в квартире нет приборов учета и никто не прописан, то начисления производятся по количеству собственников. А учитывая, что сейчас квартиры зачастую покупают молодые семьи – участники различных жилищных программ и в обязательном порядке какая-то доля в квартире выделена и на детей, то получается, что собственников у нее не один и не два. И если на всех начисляется плата за коммунальные ресурсы, то сумма в итоге получается совсем нескромная.

Вода уходит? Платите...

И последняя из новостей жилищно-коммунального законодательства: с 1 июня сего года начисляется плата за ОДН на водоотведение. Образно говоря, наши деньги так или иначе утекают в канализацию...

Справка «В»

Напомним, что муниципальная школа жилищного просвещения «Управдом» создана по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарева, для того чтобы научить всех желающих горожан разбираться в жилищном законодательстве и подготовить управляющих, способных от имени жильцов выступать профессиональными и грамотными заказчиками жилищно-коммунальных услуг. За пять лет работы школы ее слушателями стали около 15 тысяч человек.

Вопросы и ответы

– Можем ли мы на общем собрании принять решение о начислении ОДН (теперь СОИ. – Прим. ред.) по показаниям счетчиков на какой-то один вид услуги? Управляющая компания нам ответила, что если ОДН оплачивать по счетчику, то тогда по всем услугам, но мы не можем установить ОДПУ на холодную воду – денег нет.

– Как вариант возможно платить по счетчику по отдельным услугам, во всяком случае, в законе никаких оговорок по этому поводу нет.

Что касается позиции УК. Дело в том, что управляющей компании за отсутствие ОДПУ начисляется 50 % от норматива на ОДН (за исключением отсутствия ОДПУ по отоплению) в том случае, если нет акта об отсутствии технической возможности установить общедомовой прибор учета. Собственникам же выставляется только норматив. Конечно, УК задумываются об остановке ОДПУ. Вариантов установки два: либо силами УК по решению общего собрания собственников, либо собственники направляют заявление в ресурсоснабжающую организацию, чтобы та установила ОДПУ (разумеется, за счет собственников). Ресурсники устанавливают ОДПУ с рассрочкой и начислением процентов в размере 1/300 от ключевой ставки Центробанка. Как показывает практика, счетчики от УК выходят для собственников дешевле.

Теоретически эту работу мог бы выполнить Фонд капремонта. Закон прописывает подобную возможность: тратить деньги, которые вы платите за капремонт, на установку прибора учета. К сожалению, в Приморском крае эта норма не работает. Но, как заметили в фонде, если депутаты ЗС ПК такую норму примут, то наверняка появится и практика.

– В нашем доме установлены практически все ОДПУ – по горячей и холодной воде, отоплению. Нет только общедомового счетчика на водоотведение. Тем не менее ОДН на воду мы платим по нормативу. Как нам объяснили в УК, мы будем платить по нормативу до тех пор, пока не поставим ОДПУ на водоотведение. Что нам делать, учитывая, что в доме шесть подъездов, и как ставить эти счетчики, никто до сих пор не имеет представления.

– Когда УК или ТСЖ выставляется счет на оплату водоотведения, платеж высчитывается из суммы показаний общедомовых приборов учета по холодной и горячей воде. А потребителям выставляется сумма, рассчитанная на основе норматива на холодную и горячую воду.

– Могу ли я, как собственник, инициировать обращение в УК с просьбой сделать перерасчет ОДН по счетчикам?

– Решение должно быть принято общим собранием, которое вы, как собственник, можете инициировать. Кворум должен составлять 51 % от количества всех собственников жилья. Проголосовать «за» должна минимум половина собравшихся, то есть владельцы не менее 26 % площади дома.

– Может ли собрание собственников принять решение о том, чтобы перерасчет сделали с января? Или это можно сделать только с 1 августа, когда закон вступил в силу?

– Если понимать закон буквально, то возможность расчета по прибору учета возникла с августа. Корректировка возможна, но только после принятия постановления правительства, в котором будет отражен порядок проведения перерасчета.

У нас в городе только несколько УК делают перерасчет. Правда, делают они его раз в квартал, чаще не получается.