Владивостокский Голливуд

Как киношники превращали Ленинскую в Светланскую и цунами смывало Владивосток

Владивосток всегда привлекал кинематографистов как место съемок художественных, документальных и анимационных фильмов. Здесь снимали фантастику, комедии, боевики, военные и сугубо гражданские картины. К нам приезжали режиссеры, операторы и артисты – звезды первой величины не только родной страны, но и всего мира.

Условно кинематографическую деятельность в нашем городе можно разделить на советский и современный российский периоды.

«В» решил напомнить своим читателям о наиболее запоминающихся или прославившихся лентах, которые имели приморскую прописку. Фактуру для материала автору публикации предоставили сотрудник отдела краеведческой библиографии библиотеки им. Горького Наталья Гаврилова и старший научный сотрудник музея им. Арсеньева Дмитрий Рыкунов. Сведения они собирали на основе книг и периодических изданий из фонда ПКПБ, архивов музеев и других источников.

«Клеймо креста» (1927)

В конце лета 1927 года во Владивосток прибыла экспедиция московской объединенной кинофабрики «Совкино» во главе с режиссером-постановщиком Валерием Инкижиновым, ставшим впоследствии одним из ярких представителей мирового киноискусства. Здесь снимали художественный фильм «Клеймо креста» по сценарию поэта-футуриста Сергея Алымова из жизни современной Кореи о борьбе корейцев Дальнего Востока с местными богачами и иностранными колонизаторами.

Съемки проходили очень сложно. Никто из съемочной группы не знал корейского языка, и в Приморье невозможно было найти профессиональных корейских актеров. Не было и специально оборудованной киномастерской.

Несмотря на это, фильм сняли за два с небольшим месяца. На станции Океанской, недалеко от фанерного завода, московские киношники оборудовали съемочную площадку – небольшой корейских поселок. Его соорудили из фанеры и картона. В качестве актеров выступали приморские корейцы. Около 200 человек были задействованы в съемках картины. Все они прошли краткий кинематографический курс: Инкижинов преподавал основы актерского мастерства, оператор Блюм знакомил с процессом производства кино.

За монтаж картины взялись здесь же, во Владивостоке, кинолабораторию устроили в цокольном этаже гостиницы «Версаль». Она была оснащена профессиональными монтажными столами и барабанами для ускоренной сушки кинопленки. Впоследствии эту кинолабораторию в шутку назвали «Владивостокский Голливуд», поскольку группа Инкижинова оставила ее в подарок городу, и позже здесь монтировали другие фильмы.

К середине ноября работы над фильмом были завершены. Закрытый общественный просмотр состоялся 14 ноября. Первые зрители – корейская общественность – приняли картину восторженно. В прокате на большом экране фильм шел под названием «Вор». Лента, к сожалению, не сохранилась.

После того как режиссер фильма Инкижинов в 1930 году отказался возвращаться в СССР из Парижа, куда приехал для изучения опыта по созданию звукового кино, его имя попало под запрет. Три художественных фильма, снятых им, были полностью уничтожены.

Валерий Инкижинов в 1950-е годы снимался в Голливуде. За 40 лет артист сыграл в 45 картинах. И везде со звездами мирового масштаба. Его имя внесено в книгу знаменитых людей Франции и во все киноэнциклопедии. Могила Инкижинова находится в самом центре кладбища российской элиты Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем недалеко от могилы русского писателя Ивана Бунина.

«Аэроград» (1935)

С наступлением эры звукового кино Владивосток стал одним из первых городов, в котором начали снимать такие фильмы. Пионером оказался «Аэроград».

Решение снять ленту про Дальний Восток было принято двумя годами ранее на Всесоюзном совещании по тематическому планированию художественных фильмов. Снимать фильм поручили режиссеру Александру Довженко, именем которого позднее назвали киностудию на Украине.

Съемки фильма проходили на огромной территории. Довженко со съемочной группой летал на гидроплане, шел от устья Амура до Владивостока на рыбачьем судне, заходил на Сахалин, спускался в шахты Сучана, ходил пешком по таежным партизанским тропам.

В этом фильме сыграл свою первую заметную роль в кино – летчика Владимира – Сергей Столяров, ставший впоследствии знаменитым артистом. Увидев его в этой роли, режиссер Григорий Александров сразу без проб пригласил Столярова на главную роль в фильме «Цирк», где тот сыграл вместе с Любовью Орловой.

Работа над «Аэроградом» была очень сложной и трудной из-за огромных пространств, но интересной. Беспредельные дали, красота края стали неотъемлемой частью фильма. «Аэроград» – это не только дань прекрасной природе и людям. Это фильм о дальневосточном крае, о его будущем – как представляли его себе в то время.

Совершенно ошеломляет финал. Довженко представил кадры летящих самолетов и парашютистов. Причем парашютисты спрыгивают не из люка самолета, а с крыльев аэропланов.

«День войны» (1942)

Летом 1942 года советские кинооператоры приступили к съемкам грандиозного проекта. 160 операторов одновременно на всем протяжении линии фронта от Баренцева до Черного моря, а также в тылу снимали 356-й день войны, а именно 13 июня 1942 года.

По словам Константина Симонова, фильм стал «моментальным снимком лица страны в момент ее смертельной схватки с врагом». Эта лента сыграла огромную роль в ходе Сталинградской битвы и битвы за Кавказ.

Кадры в Приморье снимал кинооператор Павел Русанов, который в годы войны работал кинооператором на Дальневосточной студии кинохроники. В этот день он был на борту сейнера капитана Таболина, принадлежащего передовому рыбокомбинату «Тафуин». Запечатлен момент встречи рыбаков с военными моряками на торпедном катере ТОФ в Японском море.

Почему именно эти рыбаки? По призыву руководителя предприятия Шалвы Надибаидзе коллектив начал сбор средств на строительство танковой колонны.

«Пржевальский» (1951)

Весной 1950 года киностудия «Мосфильм» приступила к работе над созданием цветного художественного фильма «Пржевальский», рассказывающего о жизни и деятельности великого русского путешественника Николая Пржевальского. Режиссер Сергей Юткевич.

Уже были проведены киносъемки в горах Памира, в песках Кара-Кума, в Китае на побережье Желтого моря и других местах. В Приморье прибыла группа работников «Мосфильма» для того, чтобы произвести съемку эпизодов путешествия Николая Михайловича по Уссурийской тайге. Киношники базировались во Владивостоке.

Перед киногруппой стояла задача показать богатства животного и растительного мира Приморского края. Сначала выехали в район озера Ханка, где снимали весенний перелет птиц. В первой половине мая подготовили эпизоды со зверями в Путятинском зверосовхозе и зверосовхозе Сидими. Для этих целей были отловлены рысь, харза и дальневосточный кот. Особенно интересным и сложным эпизодом для съемки стало нападение хищников на пятнистого оленя. В районе станции Седанка снимали гималайских медведей и диких кабанов, которых также отловили в тайге. В окрестностях Сучана (Партизанска) и Супутинского (Уссурийского) заповедника сняли наступление приморской весны.

Главную роль в фильме сыграл актер Воронежского театра заслуженный артист РСФСР Сергей Папов. Также в съемках принимал участие народный артист РСФСР Борис Тенин, исполняющий роль ближайшего помощника исследователя унтер-офицера Егорова.

«Сквозь тайгу» (1961)

С августа по ноябрь 1961 года советский режиссер Агаси Бабаян работал в Кавалеровском районе над созданием картины «Сквозь тайгу» («Дерсу Узала»).

В основу сценария Игорем Болгариным были положены очерки и дневники Владимира Арсеньева, а также его роман «Дерсу Узала». Фильм рассказывает о путешествиях замечательного русского ученого и писателя. В центре повествования образ таежного охотника Дерсу Узала – мудрого, доброго и отважного человека, связанного с Арсеньевым искренней дружбой.

Жители Кавалерово пришли на помощь киногруппе «Моснаучфильма», чтобы режиссер смог воплотить свой замысел. Героями фильма вместе с его создателями стали жители поселка. Они снимались в массовых сценах и помогали обеспечить группу всем необходимым.

Самыми активными зрителями при создании фильма были дети. Сидя на берегу речки, они наблюдали, как снимается кино про Арсеньева, за тигром в загоне, которого привезли для съемок.

На экране представлена живая, близкая и родная природа: изумрудные сопки, чистые речки, величавая и еще не вырубленная тайга. Прекрасны съемки животных Сихотэ-Алиня: брачный турнир изюбров, тигра, соболя, кабанов, добыча меда медведем.

Продолжение следует