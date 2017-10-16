Меркурий, меркурий! Сообщите бар-код

Скоро потребитель сможет узнать не только где, когда, кем и из чего произведен товар, но и как долго он ездил по миру

С нового года ветеринарные сопроводительные документы будут оформляться в России только в электронном виде. То есть бумажные сертификаты, указывающие происхождение мясомолочной и рыбной продукции и подтверждающие ее качество, исчезнут из делопроизводства юридических и физических лиц.

Прибыль важнее здоровья

Спросите сами себя, часто ли вы требовали ветеринарную справку, к примеру, у торговца мясом, разложившего аппетитную свежину в багажнике своей машины, на раскладном столике у дороги или в других местах несанкционированной торговли. Ответ наверняка будет отрицательный. Между тем, как показывает статистика Управления регионального Россельхознадзора, у подавляющего большинства продавцов на стихийных рынках отсутствуют как документы на сельхозпродукцию, так и разрешение на торговлю с привязкой к местности, не говоря уже о санитарных книжках. Впрочем, подобную продукцию можно встретить не только на рынках, но и в общепите.

...На минувшей неделе в Находке во время плановой проверки продуктового рынка государственные инспектора обнаружили большую партию морепродуктов сомнительного качества. Креветки, мясо краба и филе морского гребешка размещались в морозильных ларях без товаросопроводительных документов и необходимой маркировки изготовителя, указывающей дату выработки продукции. А это уже административное правонарушение. Установить окончание срока годности дорогостоящих даров моря не представлялось возможным. Не исключено, что их давно пора выбросить на помойку, чтобы не травить народ. Сомнительные морепродукты общим весом 12 кг изъяли. Они будут уничтожены за счет их владельца. А недобросовестный предприниматель привлечен к уголовной ответственности.

…На днях на подобном попались и хозяева популярного китайского кафе в центре Владивостока. Как выяснили сотрудники полиции в ходе проверки точек общепита, блюда из морских деликатесов, которые предлагались посетителям, готовились из морепродуктов неподтвержденного качества и происхождения. В подсобном помещении и на кухне были обнаружены крабы, гребешок, креветки, мидии… А вот какие-либо документы на них отсутствовали. Где взяли, какой срок годности – неизвестно. Клиент, надо полагать, все съест… Общий вес изъятой немаркированной продукции 115 кг. Владельцу кафе, как юридическому лицу, грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.

В Россельхознадзоре по Приморскому краю и Сахалинской области могут привести немало подобных примеров. Между тем есть уверенность, что в новом году на прилавки магазинов, в точки общественного питания и на санкционированные рынки продукция сомнительного происхождения и качества уже не попадет. А если таковая и появится, то ее легко можно будет вычислить. Как и ее производителя или поставщика.

Система знает все

Дело в том, что с 1 января 2018 года вступают в силу изменения в Федеральный закон «О ветеринарии», предписывающие хождение ветеринарных сопроводительных документов только в электронном виде. Для их оформления будет применяться и уже применяется информационная система «Меркурий». До нового года сертификация продукции, подлежащей ветеринарному контролю, еще допускается в двух вариантах – бумажном и электронном. Но затем бумажные ветеринарные справки и свидетельства можно выбросить в мусорное ведро как анахронизм.

Зачем нужны эти преобразования? Прежде всего чтобы исключить фальсификацию продукции на потребительском рынке. Автоматизированная система «Меркурий» предназначена для отслеживания передвижения грузов, поднадзорных государственной ветеринарной службе, по территории нашей страны. Причем с учетом их дробления на мелкие партии в разных регионах страны. На базе «Меркурия» создается информационное поле для ветеринарной службы и повышения биологической и пищевой безопасности наших соотечественников. Это не российское ноу-хау. Подобная система электронного контроля трафика и качества товаров давно действует в странах Европы и США. Это позволяет отслеживать путь продукции от производителя до потребителя, а также подлинность ее происхождения. Рядовой потребитель может узнать «родословную» товара с помощью известного штрихового кода или бар-кода, содержащего всю необходимую информацию о подконтрольном объекте.

К примеру, продавец в магазине божится, что говяжья печень, которую вы намерены купить, прибыла во Владивосток прямым ходом из Аргентины и не залеживалась на промежуточных складах. В подтверждение своих слов он даже предъявит вам затертую и засаленную товарно-транспортную накладную с указанием страны-экспортера и датой поставки. Мол, печень свежая, ее хозяйка еще вчера жевала траву. И вам ничего не остается, как поверить этой информации, потому что проверить ее вы не сможете.

Но если на упаковке товара будет указан штрихкод, то, отсканировав его своим смартфоном и подключившись к Интернету (сейчас это не проблема даже в глубинке Приморья), вы точно узнаете, где и как давно нагуливала бока корова, чью печень вы хотите купить, – в Аргентине, Германии или Китае. Эти сведения вам выдаст информационная система «Меркурий». После этого можно сделать соответствующие выводы, покупать этот товар или пойти дальше.

Как рассказала «В» заместитель начальника Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Ирина Горбань, «Меркурий» хранит информацию не только о дате выработки продукции, ее производителе и его коммерческих партнерах, но и данные выборочных проб каждого конкретного объекта исследования. Дабы в будущем можно было сравнить эту информацию с информацией, полученной от продавца товара. Если вдруг возникнет такая потребность, к примеру, конфликтная ситуация с потребителем или мелким оптовиком.

– Мы, как контролирующий орган, не должны требовать наличия документа, подтверждающего происхождение и качество товара. Но его номер мы можем запросить и посмотреть, есть ли он в системе «Меркурий». Если во время проверки нам говорят, что документ в офисе или у хозяина магазина, мы просим назвать его номер и смотрим, есть он или нет его или что в нем написано. Зачастую мы видим, что документ выдан не на ту продукцию, которая лежит на прилавке, – говорит Ирина Горбань.

Кто не успел, тот опоздал

Информационная система «Меркурий» существует в России уже семь лет. До конца нынешнего года регистрироваться в ней можно было по желанию. Но с 1 января будущего года все хозяйствующие субъекты вне зависимости от права собственности, в том числе и индивидуальные предприниматели, обязаны реализовывать продукцию, подлежащую ветеринарному контролю, только после регистрации в системе «Меркурий». Иначе их товар, как «незаконнорожденный», не попадет к потребителю. Это касается и фермеров, торгующих продукцией животноводства на рынках Владивостока.

– Все хозяйствующие субъекты, у которых налажены партнерские связи по перемещению продукции, ее переработке и реализации, должны быть зарегистрированы в системе «Меркурий». Где у них будет свой кабинет, отражающий историю производимого либо закупаемого и реализуемого товара. Если того или иного субъекта нет в этой системе, то он не получит электронный ветеринарный сопроводительный документ на свою продукцию. Его просто невозможно будет оформить. Это касается не только производителей, но и перевозчиков и конечных получателей товара – разнокалиберных оптовиков, супермаркетов, небольших магазинов и других торговых точек, где товар непосредственно попадает к потребителям. Поэтому при налаживании хозяйственных связей производителям продукции необходимо поинтересоваться, зарегистрирован ли их партнер в системе «Меркурий». Дабы этот вопрос с 1 января будущего года не стал для бизнесменов камнем преткновения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов, – рассказал «В» начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Артур Чучманский.

Сегодня на территории Приморского края и Сахалинской области зарегистрировано более 18 тысяч хозяйствующих субъектов. По словам Артура Чучманского, предприниматели осознают, что без «Меркурия» на их бизнесе, если он связан с продукцией, подлежащей ветеринарному контролю, в недалеком будущем можно будет ставить крест. Только с 1 августа по 1 октября этого года для получения доступа и регистрации в федеральной государственной системе «Меркурий» в региональное управление Россельхознадзора обратилось 438 зарегистрированных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в сфере добычи и переработки морепродуктов, производства и оборота животноводческой продукции.

– Раньше мы оформляли 10–12 заявок в неделю на регистрацию в информационной системе, сейчас за месяц – до 400. В целом запрос на получение доступа к «Меркурию» уже получило большинство хозяйствующих субъектов региона. Что, несомненно, скажется на потребительском рынке, – подчеркнул Артур Чучманский.

Увидит ли потребитель бар-код на упаковке товара? Ответ на этот вопрос неоднозначный. По словам Артура Владимировича, это по желанию промышленника. Например, птицефабрика, получая сертификат качества на большую партию яиц, может наклеить стикер с информацией этого сертификата (тот самый бар-код) на каждую коробку с продукцией. Даже на каждую ячейку. А может и не нанести. Для изготовления стикеров со штрихкодом надо наладить упаковочную линию, а это не всякому производителю по карману. В то же время отсутствие бар-кода на продукции, получившей сертификат качества от ветеринарной службы, не будет нарушением закона и правил торговли. Нанесение этого стикера на отдельно взятый товар не является обязательным.

Так что вряд ли кто из покупателей будет сканировать этот код, а потом выискивать в Интернете информацию о нем. Часто ли мы смотрим на указанный состав продукта? А с другой стороны, есть контролирующие органы, которые и должны следить за качеством поставляемого в торговые точки товара.