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Политика

Приморцы одобрили «радикальный подход»

«В» поинтересовался у жителей Владивостока, какие надежды они возлагают на новое руководство края

Анастасия Левушкина, политолог:

– Врио губернатора Андрей Тарасенко приступил к выполнению своих обязанностей достаточно жестко и агрессивно, тем самым противопоставив себя интеллигентному экс-ректору Владимиру Миклушевскому. Он начал с кадрового вопроса и инспекции болевых точек предыдущей администрации. Интересен не сам факт увольнений вице-губернаторов или посещения долгостроев, а то, как новый врио губернатора комментирует свои действия. По словам Тарасенко, «никакие» чиновники отправляются в отставку, а воры и коррупционеры обязательно сядут. Врио губернатора с первых дней формирует правильный, подходящий для края образ крепкого хозяйственника, решительного и принципиального человека. Есть мнение, что Тарасенко – компромиссная и временная фигура, но я считаю, что у него есть потенциал для того, чтобы закрепиться в должности. Это произойдет, если он правильно разыграет свои козыри и сумеет сформировать эффективную команду. Один из таких козырей – понимание характера Приморья как региона. Губернатор здесь, чтобы стать истинно народным, должен не только исполнять указы президента РФ, но и быть ближе к электорату, участвовать в жизни края.

Владимир Беспалов, заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗС ПК:

– Я практически все действия Андрея Владимировича Тарасенко поддерживаю. В крае накопилась масса проблем, это и недострои, и отвратительное состояние дорог, да и уровень зарплат оставляет желать лучшего.

Мы во фракции КПРФ в Законодательном собрании Приморского края обратили внимание на слова Тарасенко о том, что он равноудален от всех политических партий и будет поддерживать инициативы, направленные на улучшение жизни в Приморье. Поэтому сейчас готовим для него вопросы и предложения. Хотим обратить его внимание на хищническую вырубку ценных пород деревьев и неконтролируемый сбор дикоросов. Тот же кедровый орех тоннами уходит в Китай, а налоговых поступлений от его продажи нет. Кроме того, нужно срочно решать вопрос организации полигонов для твердых бытовых отходов, на которых сортировали бы стекло, дерево, пластмассу и так далее. Четыре года назад проект был представлен тогдашнему губернатору, но до сих пор ничего не сделано. При этом около каждого населенного пункта Приморья есть свалка, мусор с которой разносится ветром, загрязняя окружающую среду.

Владимир Каплинский, вице-президент Российской гильдии риелторов:

– Что касается управленческих решений, то, на мой взгляд, они абсолютно разумные. Тарасенко будет набирать свою команду, поэтому увольнения вполне логичны. Пока замены проходят на уровне «минус один» – его заместителей. Но наверняка чистка коснется и директоров департаментов, да и руководителей различных краевых предприятий тоже.

Андрею Владимировичу сейчас предстоит принять непростые решения – например, что делать с «Хаяттами». Какого-то однозначно правильного варианта решения этого вопроса попросту не существует, слишком много на этих стройках переплелось факторов как экономических, так и социальных, да и без политики тоже не обошлось. Здания стоят недостроенные, при этом поглотили огромную массу денег, а номерного фонда во Владивостоке до сих пор сильно недостает. Вообще, та ситуация, в которой регион находился последние несколько лет, была печальная и наносила имиджевый вред Приморью. Создавалось впечатление, что то внимание, которое государство уделяло региону, увязало в болоте действий краевых властей. И с приходом нового руководителя ситуация, надеюсь, будет меняться. Президент лично назначил этого человека и наверняка поручил ему решить ряд важных задач. Каких именно, думаю, мы увидим в ближайшее время. В любом случае работать новый губернатор будет активно в отличие от предыдущего, который, как в известной поговорке, не ошибался, потому что ничего и не делал.

Александр Киктенко, экономист:

– Первые шаги Андрея Тарасенко считаю положительными. Хотя они явно продиктованы сверху, уж очень радикально врио губернатора подошел к исполнению своих обязанностей. Хотелось бы, чтобы его заявления не оказались обычным популизмом. Ведь ему сейчас нужно набрать очки популярности себе и повысить популярность государственной власти в глазах приморцев.

Что касается ожиданий, то меня, как экономиста, в первую очередь интересует изменение подхода краевой администрации к освоению краевого бюджета. До сегодняшнего дня он перекраивался по нескольку раз в год. И, как показала практика, все финансы уходили на затыкание дыр. Вспомните, что происходило во время двух последних тайфунов: никаких действий краевой власти до прихода стихии, латание дыр в краевом бюжете с выпрашиванием денег из федеральной казны и помощи из соседних регионов после удара стихии.

За последний год не увидел не то что прорывных идей и проектов, а даже выполнения поставленных ранее задач. Я не увидел в последний год попыток сберечь градообразующие предприятия, такие как «Бор», «Радиоприбор» и другие.

Поэтому очень хотелось бы услышать от Андрея Тарасенко четкие цели и задачи с конкретными датами их исполнения, фамилиями ответственных и грозностью наказания за неисполнение наказов губернатора.

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