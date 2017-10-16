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Политика

Краю нужен качественный рывок

Новый руководитель региона заявил, что на раскачку времени нет

Приморье уже включилось в решение задачи, поставленной президентом РФ, – создание высокопроизводительных рабочих мест, отметил врио губернатора Андрей Тарасенко.

– В четырех образованных ТОР 52 резидента уже создают более 13 тысяч рабочих мест. Это очень трудоемкая работа, колоссальный труд. Он небыстрый, идет во временном графике четыре-пять лет. Например, сейчас строится верфь в Большом Камне, она такая же, как в Корее, где строятся суда, необходимые для перевозки углеводоровов. Помимо того что мы теперь сами будем строить корабли, нам нужны люди, которые смогут водить эти суда, – подчеркнул Андрей Тарасенко, выступая на открытии конференции «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России».

По его словам, проекты такого уровня должны быть обеспечены специалистами высоких квалификаций. Важно приложить все усилия, чтобы обеспечить качественный рывок в экономическом развитии региона, в подготовке в крае своих достойных специалистов, которые займут вновь созданные рабочие места.

– У меня простой подход: надо готовить в институтах тех специалистов, которые необходимы для создаваемых предприятий. У нас тех же корабелов нет, нет высоквалифицированных специалистов в химии, управлении энергетикой, операторов по портовым мощностям. Много надо специалистов, но их нужно обучать, при этом они должны работать на местных предприятиях. Например, каждое крупное предприятие могло бы открыть в университете свою кафедру. Я готов собрать руководителей институтов, которые у нас есть, производственников, которые хотят получить эти кадры, и обсудить этот вопрос, – заявил врио губернатора.

Строители получили приглашение

Торги по продаже гостиничного комплекса «Хаятт» на мысе Бурном во Владивостоке отменены, сообщила пресс-служба региона. Напомним: такое поручение дал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко по итогам инспекционной поездки на стройку 8 октября.

По словам первого вице-губернатора Василия Усольцева, с соответствующей заявкой администрация Приморского края обратилась к руководству Российского аукционного дома (РАД). «Мы сняли гостиницу с продажи, поскольку назначенный уровень ее минимальной цены не устраивает Приморский край», – подчеркнул заместитель главы региона.

Отметим, что очередные торги должны были состояться 9 ноября 2017 года. Начальная цена гостиничного комплекса – 4,1 миллиарда рублей, минимальная цена лота – 2,9 миллиарда рублей.

К достройке «Хаяттов» в Приморье намерены привлечь крупные российские и иностранные компании.

Андрей Тарасенко заявил, что несколько крупных российских и сербских строительных компаний уже получили приглашение приехать в Приморье.

«Вместе со строителями будем оценивать каждую гостиницу отдельно. Смотреть, какая потребуется сумма, и уже по итогам работать с инвестором и помогать ему войти в проект», – отметил глава региона.

Застройщиков послали в люди

В конце прошлой недели на совещании по ситуации на рынке долевого строительства в регионе вице-губернатор Эдуард Портнов доложил руководителю региона: сейчас в регионе 55 застройщиков возводят 81 объект с использованием средств граждан на условиях долевого участия. Большинство зданий успешно строится и сдается, однако есть и ряд проблемных объектов, в том числе строящихся в рамках государственной программы «Жилье для российской семьи» (ЖРС).

Так, практически прекратилось строительство микрорайона «Д» в Снеговой Пади, где заключено 623 договора долевого участия по программе ЖРС. Здесь, по словам директора департамента градостроительства Максима Веденева, было совершено много ошибок на начальном этапе строительства.

К микрорайону до сих пор не проведены сети водоснабжения, так как тянувшая их компания «Дальспецстрой» обанкротилась. Из-за нехватки финансовых ресурсов заморожено строительство домов, не хватает средств на подключение к электро- и теплосетям. Ситуация осложняется серией уголовных дел против подрядчиков и должностных лиц «Приморкрайстроя». Чтобы исправить положение, предприятие планирует привлечь средства и увеличить объемы коммерческого жилья в микрорайоне, за счет продажи которого будет финансироваться строительство недорогих квартир по программе ЖРС.

Еще один долгострой по объекту программы ЖРС – комплекс «Солнечная долина» в Трудовом. Помимо жилья по госпрограмме подрядчик – компания «Стройинвест» возводит и коммерческое жилье. Кроме жилого комплекса в Трудовом компания строит несколько домов на условиях долевого строительства в Артеме. В настоящее время все стройки остановлены, в контролирующие органы поступают обращения от граждан.

Врио губернатора подробно заслушал информацию по каждому жилому дому-долгострою. Это дома по адресам: Кипарисовая, 2 и 26, Славянская, 17, Грибоедова, 46, Лесная, 1, Зейская, 12.

«Ситуация сложная, но нужно работать. Возможно, на масштабные стройки, касающиеся программы ЖРС, мы пригласим крупные российские компании», – подчеркнул врио губернатора.

Андрей Тарасенко рекомендовал застройщикам больше разговаривать с людьми.

«Все бизнес-процессы должны быть понятны и прозрачны. В крае делается большая работа по оказанию помощи обманутым дольщикам, но люди не всегда ее видят. Если возникают сложности, не бойтесь выходить к людям, разъяснять, предлагать варианты решения проблем, иначе может начаться паника. Вот во Владивостоке обманутые дольщики собрались на митинг – езжайте и разговаривайте с людьми», – поручил глава края застройщикам и чиновникам краевой администрации.

Автор : Отдел новостей «В»

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