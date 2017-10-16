Золото в город привезла «амазонка»

Владивостокская спортсменка заняла первое место на первенстве мира по самбо.

С 13 по 15 октября в Нови-Сад (Сербия) состоялось первенство мира по самбо среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. В этом году участниками соревнований стали спортсмены из более чем 30 государств. За три дня соревнований было разыграно 40 комплектов наград.

Спортсменка муниципального центра спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка» из Владивостока Анастасия Карманова, которая выступала за Приморье в составе сборной России, не оставила шансов соперницам в весовой категории до 40 кг среди девушек, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Тренируясь под руководством Оксаны Бартош, Анастасия Карманова привезла в столицу Приморья золотую медаль.