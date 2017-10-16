В память о друге

Сегодня общественность, друзья и родные простились с Иваном Николаевичем Егорчевым – журналистом, краеведом, давним автором и большим другом газеты «Владивосток», хорошим человеком...

Невозможно поверить, что слова «последнее прощание» относятся к Ивану Николаевичу, ведь его главной чертой всегда было удивительное жизнелюбие. Трудно передать словами то обаяние, ту харизму, которую излучал Иван Николаевич. Он всегда располагал к себе, умел разговорить собеседника, умел слушать, а главное – как интересно умел рассказывать! И хотя диплома журналиста у Ивана Егорчева не было (в юношеском возрасте родители отговорили поступать на «сомнительную» журналистику), божий дар, искра, умение владеть словом всегда были с ним.

Иван Егорчев родился в 1951 году в Находке. Окончил химический факультет ДВГУ. Трудовую деятельность начал на судах ТУРНИФа – участвовал во многих экспедициях в качестве гидрохимика. Побывал в разных районах Мирового океана. Впоследствии работал в печатных СМИ Дальнего Востока. Член Союза журналистов и Союза фотохудожников России, Русского географического общества – Общества изучения Амурского края, приморского клуба экологических журналистов «Последняя среда». Обладатель титула «Мастер «Живой тайги». За книгу «Амурский тигр» награжден малой золотой медалью Русского географического общества. В мае 2016-го получил золотую медаль выставки «Книжные берега Амура» за трилогию о творчестве Владимира Арсеньева.

В статьях Ивана Егорчева всегда гармонично сочетались глубокое содержание и легкий слог. В определенном смысле он и сам был таким: глубоким, но легким в общении человеком. Он всегда умел прийти на помощь, поддержать в трудную минуту, всегда находил именно те слова, которые могли и подбодрить, и заставить улыбнуться. Он писал хорошие стихи. Он был… Как трудно поверить в то, что он – был. Он останется в сердцах друзей навсегда.

Редакция «В» скорбит вместе с родными и друзьями Ивана Егорчева и выражает самые искренние соболезнования.