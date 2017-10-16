Проверить знания о коренных народах

Большой этнографический диктант пройдет в Приморье в пятницу, 3 ноября. Написать его и проверить свои знания о традициях, культуре и особенностях народов, проживающих на территории России, смогут все желающие, сообщила пресс-служба края.
В Приморье будет организовано 12 площадок для написания этнографического диктанта, в том числе во Владивостоке, Большом Камне, Артеме, Уссурийске и Спасске-Дальнем.
Так, во Владивостоке диктант пройдет на площадке ДВФУ. В Большом Камне – в филиале ДВФУ на улице Карла Маркса, 2. В Артеме – в Центре образования на улице Ворошилова,13, в школе № 35 на улице Ремзаводской, 5 и в гимназии № 2 поселка Заводского.
На всех площадках диктант начнется одновременно – в 10.00.
Отметим, впервые в этом году в диктанте появится региональная часть – вопросы, касающиеся народов, проживающих на территории Приморского края. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства.
Автор : Отдел новостей «В»
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