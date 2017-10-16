О «Моментах...» с Белобровой

На встречу с заслуженной артисткой России Ларисой Белобровой приглашает всех желающих 24 октября в 19 часов муниципальная молодежная библиотека «БУК».

Речь пойдет о становлении артиста, о том, с какими трудностями сталкивается человек театра, о любимых и самых ярких ролях и об успехе. Все присутствующие также смогут задать свои вопросы актрисе.

Напомним, что сегодня Лариса Белоброва живет в Москве, но постоянно приезжает во Владивосток, чтобы выйти на сцену театра имени Горького. На этот раз Лариса Белоброва приехала, чтобы 29 октября в театре имени Горького – в рамках юбилея театра – провести творческую встречу-концерт «Моменты...».