О «Моментах...» с Белобровой

На встречу с заслуженной артисткой России Ларисой Белобровой приглашает всех желающих 24 октября в 19 часов муниципальная молодежная библиотека «БУК».
Речь пойдет о становлении артиста, о том, с какими трудностями сталкивается человек театра, о любимых и самых ярких ролях и об успехе. Все присутствующие также смогут задать свои вопросы актрисе.
Напомним, что сегодня Лариса Белоброва живет в Москве, но постоянно приезжает во Владивосток, чтобы выйти на сцену театра имени Горького. На этот раз Лариса Белоброва приехала, чтобы 29 октября в театре имени Горького – в рамках юбилея театра – провести творческую встречу-концерт «Моменты...».
Автор : Отдел новостей «В»
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