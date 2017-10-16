Сторонники временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева продолжают в социальных сетях акцию «Было–стало». На днях они опубликовали информацию об очередном достижении команды градоначальника.

На этот раз была затронута тема выделения жилья для малоимущих граждан. В частности, до 2008 года квартиры для малоимущих граждан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, практически не предоставлялись. Это означало, что горожанам с небольшим заработком практически не на что было рассчитывать.

В 2013 году впервые за последние десятилетия возобновилось строительство жилья такой категории граждан и сдан в строй дом на 55 квартир в районе Седанки. Более того, на сегодняшний день готов проект и получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство жилого дома на 120 квартир.

Напомним: сторонники Игоря Пушкарева запустили акцию «Было–стало» в начале 2017 года. Так они хотят напомнить горожанам, что сумели сделать Игорь Пушкарев и его команда за прошедшие девять лет, а также привлечь дополнительное внимание к уголовному делу Игоря Пушкарева.