Когда начнется суд по делу Пушкарева?

На прошлой неделе, напомним, глава Владивостока Игорь Пушкарев заявил на своих страницах в социальных сетях о завершении ознакомления с материалами уголовного дела.

«6 октября мы с адвокатами закончили ознакомление с материалами уголовного дела. На днях все документы будут отправлены в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Есть надежда на то, что в прокуратуре работают более квалифицированные кадры, которые увидят все нестыковки и вернут дело на дополнительное расследование. Но, как всегда, мы готовимся к любому варианту развития событий. Даже если в прокуратуре закроют глаза на все допущенные нарушения, это будет означать, что мы вскоре вернемся во Владивосток. Лично для меня нахождение в родном городе придаст силы отстаивать свою невиновность в столь непростой период», – написал Игорь Пушкарев.

Действительно, учитывая всю драматургию уголовного дела Пушкаревых – Лушникова, можно выделить сразу несколько сценариев досудебного процесса.

Первый сценарий будет реализован в том случае, если прокурор согласится с представленными следствием материалами дела и утвердит обвинительное заключение. В таком случае первое предварительное заседание пройдет в ноябре 2017 года, на котором будут решаться вопросы о продлении «стражи» и назначении основного заседания.

Источники VladNews отмечают, что в таком случае Игоря Пушкарева отправят во Владивосток самолетом, так как срок содержания под стражей заканчивается в ноябре, а 26 октября должно состояться заседание по рассмотрению апелляционной жалобы адвокатов на последнее продление срока содержания под стражей.

Второй сценарий предполагает несогласие Генеральной прокуратуры РФ со следователями и возвращение дела на дорасследование. Этот вариант означает, что предварительное следствие может быть продлено еще на один-два месяца, а после этого главу Владивостока могут отправить в столицу Приморья поездом, что займет порядка 1,5 месяца. В итоге предварительное заседание может начаться аккурат перед выборами президента РФ, которые пройдут 18 марта 2018 года.

Юрист Александр Шемелев отмечает, что любой из сценариев будет удобен для Игоря Пушкарева.

«Предварительное следствие по делу Пушкаревых – Лушникова показало, что на данном этапе аргументированная позиция не играет большой роли. Игоря Пушкарева, его брата Андрея и директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова кому-то нужно было изолировать от общественности в попытках сломать их и добиться признательных показаний. Однако эта стратегия не сработала, поэтому следствие было вынуждено обвинить всех участников процесса во взяточничестве. Если Генеральная прокуратура РФ одобрит позицию следствия, то дело быстрее будет направлено в суд, а следовательно, защита сможет наконец-то в суде указать на все нарушения и высказать свои доводы, – отмечает эксперт. – Если же Генпрокуратура вернет дело на доработку, то следствие столкнется с большой проблемой, а позиция защиты Пушкаревых – Лушникова о неправомерности действий и нарушениях во время предварительного следствия подтвердится».