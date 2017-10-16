Вывески, маяки и старая шинковка: что увидели, то и спели

Зачем художники из Питера рылись на свалках Владивостока

«А что нужно сделать, чтобы приехать к вам в резиденцию?» – спросили однажды питерские художники Ольга и Александр Флоренские куратора центра современного искусства «Заря» Алису Багдонайте. И получили ответ: просто скажите, когда вам удобно, мы будем ждать!

Владивостоку действительно нечасто выпадает удовольствие и честь встречать и привечать в творческих мастерских таких известных мастеров. Ольга и Александр Флоренские известны ценителям современного искусства по таким знаковым арт-группировкам 80-х и 90-х годов, как «Митьки», «Новые художники» и «Общество любителей живописи и рисования». Заметим, что члены последнего считают своей задачей возврат к традиционным художественным ценностям, в частности, пропаганду такой совершенно исчезнувшей из арсенала современного искусства практики, как живопись и рисование с натуры.

«В поездках мы как чукчи…»

Сентябрь во Владивостоке покорил Ольгу и Александра Флоренских, а в начале октября они показали в ЦСИ «Заря» итоги своей работы – две выставки. «Приморские вывески» от Ольги и «Владивосток и его окрестности» от Александра, которые произвели настоящий фурор.

– Владивосток всегда был нам интересен, но казался безумно далеким, и без повода сюда не поедешь. А потом мы узнали про резиденции в «Заре» и вот смогли приехать. Причем, выбирая первый месяц осени, мы и не подозревали, что сентябрь во Владивостоке – сказочное время, просто самое настоящее лето! Мы-то по питерской привычке ждали прохлады, дождей… И даже жутких ветров, которые нам обещали все, кто хоть что-то знает о Владивостоке (а сбивающие с ног ветра нам обещали в один голос), мы не увидели, – рассказывает Александр Флоренский. – Получили месяц чудесной работы в чудесную погоду.

– Вы ехали уже с некой мыслью о том, что же будет итогом вашего пребывания в резиденции, или все сформировалось на месте?

– Конечно, идея продумывалась заранее, и даже тезисы будущей работы были написаны, – говорит Ольга Флоренская. – Я точно знала, что буду рисовать вывески, продолжать свой многолетний проект работы с этим материалом, поскольку во Владивостоке очень интересный материал, специфичный – связанный с морем, с китайщиной всякой… У Александра тоже был свой интерес.

– В поездках мы как чукчи: что видим, то поем. Но с предварительной подготовкой, – улыбается Александр. – Трудно вообразить, чтобы в Тоскане, Владивостоке, Тбилиси или Одессе мы делали что-то одинаковое и не связанное с этим местом. Хотя должен заметить, что многие художники и на выезде делают то же, что и дома. А мы всегда работаем в контексте. Ведь все кругом во Владивостоке так интересно, так непохоже на плоский Петербург, так вдохновляет! Мы вроде бы тоже на море, но кораблей почти не видим, а здесь у вас порт, по сути, в центре города. И острова в Финском заливе есть, но тоже как-то они не так задействованы в городской жизни, а здесь мы побывали на Русском… Я рисовал с натуры. Маяки Владивостока, виды города… И была у меня давняя мечта – съездить в Дальнегорск, побывать у маяка на мысе Бриннера, про который рассказывала Елена Андреева, наша хорошая знакомая, художница родом из Приморья, живущая ныне в Питере. Там, недалеко, в Мономахово, живут ее родители. И она рисовала этот маяк. Когда я еще в Питере увидел ее работы, закричал не своим голосом: а где это такая красота?! И с тех пор мечтал увидеть. Я полетел в Дальнегорск на маленьком самолетике размером с маршрутку и за час пути увидел под крылом самолета столько невероятной красоты… Поразительно, но в Дальнегорске, где я провел три дня, рисуя с натуры, была уже совсем осень, и на пляже было почти безлюдно. А вернувшись во Владивосток, я опять попал в лето. Я привез из Дальнегорска 12 холстов и несколько рисунков… А еще обратно меня везли на машине, и я смог увидеть то, что видел с высоты самолета: все эти сопки, очень непривычные для человека из средней полосы деревеньки (у вас почему-то небольшие дома в деревнях) – полный восторг!

Черви. Сегодня по 97 рублей

– Ольга, ваш проект «Приморские вывески» удивительно попал в точку…

– Это многолетняя история, она началась очень давно, когда я коллекционировала настоящие вывески – покупала, обменивала, находила, в итоге собрала целую серьезную коллекцию. А потом вдруг поняла, что во мне художник пересиливает коллекционера: мне проще самой для себя нарисовать идеальное собрание вывесок, базируясь на своих предпочтениях и наблюдениях, – отвечает Ольга. – Так что на новом месте я хожу с фотоаппаратом и блокнотом, выискиваю характерные для него объявления, вывески, тексты. Иногда это может быть даже какая-то бумажка на столбе или заборе. Или вот как в случае с вывеской «Черви. 97 рублей». Мне Александр позвонил по дороге из Дальнегорска: «Слушай, тут на каждом столбе объявления: «Куплю шишку» и «Черви», просто – «Черви». Я схватила железяку, на которой уже была кем-то когда-то выдавлена цифра «97», и поняла, что тут как раз эти самые «черви» очень гармонично будут смотреться. А еще я стараюсь добавить в вывески конкретного города какой-нибудь характерный местный шрифт. Например, было просто упоительно рисовать грузинские шрифты… А к работе во Владивостоке я готовилась, смотрела в Интернете: что говорят на форумах (так постепенно в голове у меня сложился образ вывески с белыми акулами), какие снимки публикуют. И обратила внимание, что многие вывески дублируются иероглифами. Это было очень интересно. Но рисовать их оказалось довольно сложно, совершенно непривычное русской руке письмо. Долго билась, прежде чем они стали получаться так, как я хотела…

Большинство работ выполнено на найденном во Владивостоке материале. Абсурдно же везти с собой из Питера старое дерево, железо какое-нибудь ржавое.

Я уже во Владивостоке спросила нашего водителя, не знает ли он, где здесь пункты приема металла. И мы побывали в нескольких, где я рылась в горах металла, а мужики-приемщики отрезали нужные мне куски… А вот, к примеру, старую шинковку, на которой потом возникла вывеска «фуникулер», я увидела в руинах какого-то дома, когда мы гуляли по мысу Чуркина.

– Да, да, – хохочет Александр, – и заставила меня взять эту чудовищно неудобную штуку и таскать ее с собой. Я возмущался, а Ольга говорила: да ты что, я чувствую, она мне будет нужна!

– И потом, уже позже, в мастерской, я сказала: «Саша, ты посмотри, это же фуникулер!». Он глянул – точно, фуникулер! А какой Клондайк мы нашли в бомбоубежищах фабрики «Заря», – улыбается Ольга. – Я старалась в своих работах отразить космополитичный – азиатский и европейский одновременно – дух Владивостока. Если бы пробыла подольше, сделала бы, возможно, и еще более проникнутый духом города проект, ведь с каждым днем ты лучше понимаешь то место, в котором находишься. Первая неделя – это сбор материала, потом начинаешь рисовать, понемногу понимать, что ты хочешь… Вот, к примеру, не вошли в вывески пянсе, а ведь это тоже типичная вещь для Владивостока…

Восторг в азбуку не вместить

– Александр, вы создали интересные проекты – азбуки разных городов: Иерусалима, Тбилиси, Санкт-Петербурга… А ваш проект во Владивостоке – это не азбука, а набор, возможно, самых узнаваемых и интересных в городе мест?

– Да, примерно так. Азбуки, которые я создавал, всегда очень четко привязаны к городу. И все не так просто: приходится вести серьезный отбор, чтобы на одну букву было только одно и действительно знаковое место того или иного города.

Я сделал азбуки для девяти городов мира, и скажу, что это не столько рисование, сколько поиск интересных фактов, сведений. То есть сначала сбор информации и уже потом – мест, которые эту информацию отражают.

Для Владивостока я пока азбуку не сделал, но создал другой проект – виды города, те места, которые мне очень понравились. Тот же маяк на Токаревской кошке я мог рисовать до бесконечности, поэтому в подборке несколько его видов…

Да, я не все их рисовал с натуры, некоторые сначала сфотографировал. Потому что рисовать на улице – это уже умирающее искусство, ибо столько глупейших вопросов, сколько задают рисующему на улице художнику, наверное, не задают никому. Самое докучливое в мире насекомое – человек, и это наблюдение сделано на городском пленэре.

А Господь дал нам цифровой аппарат и ноутбук не просто так. Больше ста лет назад Дега и Моне, импрессионисты, уже использовали фотографию для создания своих картин. Все балерины Дега нарисованы не в танцевальных классах, а по его фотографиям, разумеется, черно-белым, которые он делал. А Моне заказывал снимки Лондона и создавал свои лондонские туманы…

И фотография с момента изобретения стала помощником художнику. Если ее не повторять дословно, она поможет вспомнить существенные детали. Словом, это такой важный подсобный материал. Я часто через день работы закрываю ноут с фотографией, поскольку мне начинает мешать это обилие деталей на ней… Ведь моя цель – отразить главное, поймать образ.

Вот так и получился этот набор карандашных рисунков города, где только те места, которые меня действительно зацепили.

В принципе, идею создания «Азбуки Владивостока» я не отбросил. Если найдется издатель, например, то с удовольствием ее сделаю. Владивосток и его окрестности весьма любопытны, и азбука может получиться очень интересной. В общем, есть повод вернуться во Владивосток. И очень этого хотелось бы.