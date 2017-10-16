Ветераны поют для души и друзей

Фестиваль хоров ветеранов, организованный Советом ветеранов при поддержке администрации города, прошел во Владивостоке.

В этот день на сцену Дворца культуры железнодорожников вышли девять творческих коллективов: «Дети войны», «Содружество», «Белые крылья», «Горлица», «С песней по жизни», «Русская песня», «Улыбка», «Родные напевы» и «Надежда». Каждый из хоров исполнил по две песни. По условиям конкурса одна песня была посвящена Великой Отечественной войне и Победе, вторая – на свободную тему.

Зрители с удовольствием слушали «Ой, стога, стога», «Ой, при лужку, при лужке», «В защиту мира», «Милая роща», «Бравый атаман», «Белорусский вокзал», «Попурри песен военных лет», «Песня о Владивостоке», «День победы» и многие другие.

«Фестиваль ветеранских хоров – это уже традиция Владивостока. И замечательно, что люди в возрасте находят время заниматься творчеством. Они встречаются, поют, выступают в школах и трудовых коллективах. Скучать нашим артистам точно некогда», – уверен председатель городского Совета ветеранов Сергей Кондратенко.

Как отмечают организаторы мероприятия, на этом фестивале не выявляют лауреатов. Он становится площадкой, где поют для души и где давние друзья собираются вместе, чтобы общаться и вспоминать самые яркие моменты своей творческой деятельности.

Хотя без наград не обошлось. Как сообщила пресс-служба мэрии, за многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни Владивостока и большую работу по патриотическому воспитанию молодежи руководители хора «Белые крылья» Геннадий Захаров, хора «Горлица» Лариса Москаленко и хора «Содружество» Валентина Теплова были награждены памятным знаком «Владивосток – город воинской славы» от администрации города.