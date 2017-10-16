Малышей помогают развивать черепаха, улитка и попугай

В детском саду № 12 в поселке Трудовое города Владивостока для детей организован настоящий живой уголок. Среди его обитателей – черепаха, рыбки, улитка и попугай, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы планируем расширять живой уголок и заводить новых друзей из мира животных, – рассказала заведующая детским садом Татьяна Даниш. – Занятия с животными проводятся четыре раза в неделю. Для этого к нам приезжает специальный педагог и проводит урок «Азбука экологии».

Напомним: этот детсад построен в 2016 году по программе главы города Игоря Пушкарева. Дошкольное учреждение рассчитано на 200 детей и называется «Пчелка». В нем, как и во многих других детсадах Владивостока, помимо стандартных занятий есть еще и специальное направление – экологическое: ребятам с детства прививают любовь к природе.

Как отмечают специалисты управления образования, детсады давно перестали быть просто местом временного пребывания малышей. Сегодня педагоги успешно проводят квесты, спектакли, сюжетно-ролевые игры. Во многих дошкольных учреждениях малышам помогают развивать спортивные навыки или, например, проводят практические занятия на собственном, пусть и небольшом, огороде, рассказывая им, как посадить редис и другие растения. Все это помогает формировать детский интеллект и развивать способности малышей.