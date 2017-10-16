Знай наших вдали от столиц

Наши земляки попали в финал престижного всероссийского конкурса «Вдали от столиц», который проводит Google Россия.

Суть проекта в том, чтобы рассказать соотечественникам о самых интересных и творческих проектах, существующих в нашей стране. На победу претендуют участники из почти 40 населенных пунктов: Ростова-на-Дону, Красноярска, Читы, Воронежа, Белой Холуницы, Саяногорска, Тюмени, Комсомольска-на-Амуре, а также многих других городов, поселков и деревень. Эти люди возрождают деревянное зодчество и организовывают фестивали поэзии, работают с учениками сельских школ и обучают детей естественным наукам, делают туристически привлекательными села и города, производят обувь и варят сыр… Каждый из участников «Вдали от столиц» в какой-то момент начал дело, которое изменило его жизнь и жизнь окружающих людей.

Те, кто прошел в финал, уже выдержали жесточайший отбор и завоевали право называться лучшими из лучших. Из 2000 с лишним тысяч заявок со всех уголков России команда экспертов отобрала более 600 проектов, которые были размещены на официальном сайте проекта и Google картах. Затем звездное жюри определило по шесть финалистов в каждой из семи категорий – всего 42 проекта.

От Приморья в финал вышла Наталья Христенко – вместе со своим супругом Максимом они основали в городе Фокино музей-мастерскую народных ремесел «Жар-птица».

Сейчас на сайте проекта идет всероссийское голосование. Отдать свой голос за лучшие истории сможет любой желающий прямо в Google поиске – победителей выбираете вы! Чтобы поддержать финалистов и дать шанс на победу самым вдохновляющим проектам, нужно ввести запрос «вдали от столиц» в поисковой строке и сделать свой выбор до 30 октября. Мастерская «Жар-птица» находится в разделе «Производство и ремесла», кнопка «Наталья, город Фокино». Поддержим земляков!

Победители будут объявлены 2 ноября на мероприятии в Москве. Их проекты станут известны всей стране.