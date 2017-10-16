Северной Корее пригрозили лишить ее дорогих гобеленов

Новостная лента
Октябрь, 18 среда
10:34
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
10:34
«Досмотр с пристрастием»: Туристов из Китая держат на русской границе по 15 часов Фото и Видео
10:28
Хореограф из Тюмени назвала Владивосток «пятой точкой» России Видео
10:24
Стали известны подробности серьезного пожара в центре Владивостока Фото
10:15
Курильщиков ждет нововведение
10:01
За сутки в Приморье потушили 12 пожаров
09:53
Страшный пожар в центре Владивостока взбудоражил горожан Фото
09:50
Уже шесть заявок подано на танцевальный конкурс «Стартинейджер-2017» во Владивостоке
09:40
Убийца-рецидивист вновь попался на жутком преступлении в Приморье
09:29
На улице Кутузова во Владивостоке укладывают новое асфальтобетонное покрытие
09:17
Водитель автобуса проехал на красный свет светофора во Владивостоке
09:04
Рыбы из Приморского океанариума отправились зимовать Фото
08:50
Пять междугородних рейсов из Владивостока отменены
08:46
Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивосток раньше времени
08:36
Часть Владивостока останется без света в среду, 18 октября Адреса
08:31
Владивосток останется без холодного водоснабжения сегодня, 18 октября Адреса
08:30
«Звёзды КВН»: школа, в которой становятся юмористами
08:24
Во Владивостоке без осадков, +10°С
07:21
Гороскоп на 18 октября
06:03
На набережной ДВФУ ведётся ремонт парапета Фото
05:31
Константин Межонов поздравил дуайена консульского корпуса Владивостока с юбилеем и наградил его почетным знаком отличия
04:20
Молодежный ресурсный центр Владивостока объявил набор в осеннюю «Школу волонтеров»
03:08
Жители Владивостока получают юридические консультации в муниципальной библиотеке
02:16
Общественные организации Владивостока продолжают получать субсидии от администрации города
01:03
Владивостокская «амазонка» взяла «золото» на первенстве мира по самбо
00:39
Повышение военных пенсии с 1 января 2018 года
00:12
Когда будет новолуние в октябре 2017 года - фазы Луны
Октябрь, 17 вторник
23:24
Сахар – причина развития агрессивного типа рака, - ученые
22:31
40% россиян ожидают тяжелых времен
21:44
Сбербанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам
21:28
ФАС заинтересовались всплеском цен на авиабилеты
20:26
В Приморье похолодает и усилится ветер
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4218 (157) от 18 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Чистый автобус»: каждый третий просит тряпки
Горожане обсуждают изменения в Генплан столицы Приморья
Голосуем за леопарда
Знай наших вдали от столиц
Авиаперелеты дальневосточников приказано сделать доступней
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Новости

Северной Корее пригрозили лишить ее дорогих гобеленов

​Россия присоединилась к санкциям в отношении КНДР. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал в понедельник, 16 октября, сообщает pravo.gov.ru.

Эти меры воздействия вводятся во исполнение резолюции Совбеза ООН о санкциях в отношении Северной Кореи. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Напомним, что данная резолюция была принята 30 ноября 2016 года в ответ на проведение КНДР ракетно-ядерных испытаний.

В указе главы РФ перечислены 11 корейских граждан, связанных с ядерной программой Северной Кореи, и 10 юридических лиц. Всем государственным учреждениям, промышленным, торговым, транспортным, финансовым, кредитным и некредитным организациям, прочим юридическим лицам в РФ предписано применять в отношении указанных лиц особые меры. Как уточняет издание «МК», речь идет о запрете поставок в КНДР ряда материалов, технологий и продукции, некоторых предметов роскоши, например дорогих гобеленов, посуды из фарфора, а также мерах финансового характера.

В КНДР запрещается ввозить медь, никель, серебро, цинк.

Евросоюз также принял односторонние санкции против КНДР, введя новые ограничения на торговлю нефтью и создание совместных предприятий. Вводятся дополнительные международные санкции, ограничивающие сотрудничество с КНДР в военно-технической, торгово-экономической, финансовой, транспортной и образовательной сферах. В Северную Корею теперь нельзя поставлять новые вертолеты и морские суда. Государства – члены ООН, согласно резолюции Совбеза ООН, должны закрыть в КНДР все представительства своих банков.

Пхеньян считает и прежние, и новые санкции незаконными. Об этом заявил в понедельник вице-спикер Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхун, выступая на пленарном заседании ассамблеи Межпарламентского союза.

– Санкции против КНДР направлены на полную остановку в экономике КНДР. Эти резолюции совершенно незаконны и противоречат уставу ООН и уставу Межпарламентского союза, – подчеркнул он.

Напомним, что ранее Центральное телеграфное агентство Северной Кореи обнародовало заявление, в котором говорится, что в случае продолжения давления со стороны Японии КНДР может ответить «ядерными облаками». Эту петицию портал informing.ru называет несколько запоздалой реакцией на речь премьер-министра Японии Синдзо Абэ, произнесенную на Генеральной ассамблее ООН в конце сентября. Тогда господин Абэ призвал мировое сообщество оказать большее давление на КНДР, в частности, лишить ее финансирования и технологий, необходимых для развития ракетной и ядерной программ. Японские власти считают, что пока время для диалога с КНДР не пришло, а остановить разрушительные программы можно, лишь усилив давление на эту страну путем санкций.

Автор : Вадим НАУМОВ

В этом номере:
«Чистый автобус»: каждый третий просит тряпки
«Чистый автобус»: каждый третий просит тряпки

Пассажиры жалуются на грязь в салонах, а водители обвиняют их в варварстве

Горожане обсуждают изменения в Генплан столицы Приморья
Горожане обсуждают изменения в Генплан столицы Приморья

Любой житель Владивостока может высказать свое мнение

Голосуем за леопарда

Лучший снимок пятнистой кошки, сделанный автоматической камерой за все годы работы национального парка «Земля леопарда», представлен на всероссийском конкурсе «Фотоловушка-2017». Проголосовать за него, а также за фотографии других обитателей самой кошачьей территории страны теперь может каждый.

Знай наших вдали от столиц

Наши земляки попали в финал престижного всероссийского конкурса «Вдали от столиц», который проводит Google Россия.

Авиаперелеты дальневосточников приказано сделать доступней

Президент России Владимир Путин поручил правительству России выделить дополнительные средства в 2018 году на предоставление субсидий на авиаперевозки между ДФО и европейской частью России.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4217

Владивосток запустили в оборот
«Адмирал» без Андриевского: две игры – две победы
В память о тех, кто защищал от терроризма
Делегации прибывают отрядами
Цирк готовится к сдаче
Это довольно просто – встать и что-то изменить

газета
газета "Владивосток" № 4216

Прорубить дорогу
Лесные пожары – пылающий лес
Архитекторов города приглашают на конкурс проектов жилья будущего
«Индра» приходит в Приморье
Вредным выбросам поставили фильтр
Новые купюры показали издалека

газета
газета "Владивосток" № 4215

Бронзу отобрали на последних заездах
Ремонт дорог идет с опережением графика
Городской трамвай поздравили с юбилеем
Самые востребованные консультации – по вопросам ЖКХ и наследования
Не только овощи и рыба…
Директор готов уволиться из-за дельфина

газета
газета "Владивосток" № 4214

Навести в Приморье порядок
Поставить на «МАНах» крест
Урок истории: 1917-1922-й
Физрук из Владивостока получил награду в Кремле
Ровесники динозавров оказались голубых кровей
Красота с интеллектом захватит Русский остров