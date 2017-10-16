Северной Корее пригрозили лишить ее дорогих гобеленов

​Россия присоединилась к санкциям в отношении КНДР. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал в понедельник, 16 октября, сообщает pravo.gov.ru.

Эти меры воздействия вводятся во исполнение резолюции Совбеза ООН о санкциях в отношении Северной Кореи. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Напомним, что данная резолюция была принята 30 ноября 2016 года в ответ на проведение КНДР ракетно-ядерных испытаний.

В указе главы РФ перечислены 11 корейских граждан, связанных с ядерной программой Северной Кореи, и 10 юридических лиц. Всем государственным учреждениям, промышленным, торговым, транспортным, финансовым, кредитным и некредитным организациям, прочим юридическим лицам в РФ предписано применять в отношении указанных лиц особые меры. Как уточняет издание «МК», речь идет о запрете поставок в КНДР ряда материалов, технологий и продукции, некоторых предметов роскоши, например дорогих гобеленов, посуды из фарфора, а также мерах финансового характера.

В КНДР запрещается ввозить медь, никель, серебро, цинк.

Евросоюз также принял односторонние санкции против КНДР, введя новые ограничения на торговлю нефтью и создание совместных предприятий. Вводятся дополнительные международные санкции, ограничивающие сотрудничество с КНДР в военно-технической, торгово-экономической, финансовой, транспортной и образовательной сферах. В Северную Корею теперь нельзя поставлять новые вертолеты и морские суда. Государства – члены ООН, согласно резолюции Совбеза ООН, должны закрыть в КНДР все представительства своих банков.

Пхеньян считает и прежние, и новые санкции незаконными. Об этом заявил в понедельник вице-спикер Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхун, выступая на пленарном заседании ассамблеи Межпарламентского союза.

– Санкции против КНДР направлены на полную остановку в экономике КНДР. Эти резолюции совершенно незаконны и противоречат уставу ООН и уставу Межпарламентского союза, – подчеркнул он.

Напомним, что ранее Центральное телеграфное агентство Северной Кореи обнародовало заявление, в котором говорится, что в случае продолжения давления со стороны Японии КНДР может ответить «ядерными облаками». Эту петицию портал informing.ru называет несколько запоздалой реакцией на речь премьер-министра Японии Синдзо Абэ, произнесенную на Генеральной ассамблее ООН в конце сентября. Тогда господин Абэ призвал мировое сообщество оказать большее давление на КНДР, в частности, лишить ее финансирования и технологий, необходимых для развития ракетной и ядерной программ. Японские власти считают, что пока время для диалога с КНДР не пришло, а остановить разрушительные программы можно, лишь усилив давление на эту страну путем санкций.