На поле бомбы грохотали

Неожиданный «сюрприз» обнаружил тракторист из села Степного, что в районе Уссурийска, во время вспашки поля.

В земле находилась огромная осколочно-фугасная авиабомба – весом в 100 килограммов. Как она попала на поле, можно только догадываться (ранее здесь был военный полигон, видимо, тогда снаряд и потеряли). Тракторист прекратил свою работу, на место была вызвана спасательная группа проведения пиротехнических и взрывных работ Амурского спасательного центра МЧС России, сообщила пресс-служба ведомства. Опасную находку ликвидировали, использовав заряд тротила.