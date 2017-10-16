В земле находилась огромная осколочно-фугасная авиабомба – весом в 100 килограммов. Как она попала на поле, можно только догадываться (ранее здесь был военный полигон, видимо, тогда снаряд и потеряли). Тракторист прекратил свою работу, на место была вызвана спасательная группа проведения пиротехнических и взрывных работ Амурского спасательного центра МЧС России, сообщила пресс-служба ведомства. Опасную находку ликвидировали, использовав заряд тротила.
На поле бомбы грохотали
Автор : Отдел новостей «В»
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