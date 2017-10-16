Голосуем за леопарда

Лучший снимок пятнистой кошки, сделанный автоматической камерой за все годы работы национального парка «Земля леопарда», представлен на всероссийском конкурсе «Фотоловушка-2017». Проголосовать за него, а также за фотографии других обитателей самой кошачьей территории страны теперь может каждый.

В настоящее время фотомониторинг – основной метод изучения численности и состава популяции дальневосточного леопарда. За пять лет работы национального парка «Земля леопарда» его научные сотрудники приобрели внушительный опыт в подборе мест и расположении автоматических фотоловушек. Теперь ученые могут получить не только информативные, но и эстетически привлекательные кадры.

Не так давно специалисты получили снимок фотоловушки, по их признанию, оказавшийся лучшим из подобных за все время существования нацпарка. Помимо хорошего качества фото красоту снимку придает величественный вид горного ландшафта, сообщила пресс-служба «Земли леопарда».

В настоящее время ученые занимаются идентификацией леопарда, запечатленного фотоловушкой. Однако уже сейчас за уникальный снимок можно проголосовать на сайте конкурса «Фотоловушка-2017» в разделе «Кошачьи».