Авиаперелеты дальневосточников приказано сделать доступней

Президент России Владимир Путин поручил правительству России выделить дополнительные средства в 2018 году на предоставление субсидий на авиаперевозки между ДФО и европейской частью России.

Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства.

«Обеспечить в приоритетном порядке в процессе исполнения федерального бюджета в 2018 году выделение дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление в течение всего года субсидий на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении», – говорится в поручении, адресованном правительству РФ.

Также согласно поручениям главы государства должны быть выделены дополнительные средства на предоставление субсидий на перевозку автомобилей, произведенных на Дальнем Востоке России, в другие регионы России. В приоритетном порядке должно финансироваться и строительство новых пунктов пропуска через госграницу России на территории Дальнего Востока.