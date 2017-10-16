Что написано пером...

Почерк может рассказать о человеке даже то, что он пытается скрыть

Если милого согласно известной песне можно узнать по походке, то о внутреннем мире даже незнакомого человека способен рассказать всего лишь росчерк пера.

Наука, изучающая законы зависимости между почерком и личностью, называется графологией. За более чем трехвековую историю развития этой доктрины ученые скрупулезно проанализировали каждую завитушку, наклон и даже степень нажима при письме, после чего начали прямо с листа писать психологические портреты. О премудростях этой науки владивостокцам, собравшимся в муниципальной библиотеке «Бук», рассказал специалист-графолог Николай Токарик.

Пишет не рука, а мозг

– Интерес к почерку как способу расшифровки личности появился вместе с письменностью, – свое выступление Николай Токарик начал издалека. – Еще Аристотель говорил, что звуки человеческой речи разнятся настолько же, насколько и ее записи. Однако долгое время графологии уделялось мало внимания. Первый более или менее серьезный труд на эту тему появился лишь в XVII веке. Правда, его автор утверждал, что определять черты личности по почерку может только... ясновидящий. Лишь в XIX столетии графология утратила налет мистицизма и эзотерики и получила научный статус. Отцом этого учения стал французский аббат Жан-Иполит Мишон. Благодаря его научному труду за графологию серьезно взялись физиологи.

Известный профессор физиологии Вильям Прейер, который занимался реабилитацией людей, потерявших конечности, обнаружил, что если человека обучить писать другой рукой или даже держа перо ртом, то почерк не меняется. Тем самым Прейер вывел основной постулат графологии: пишет не рука, а мозг.

В 1934 году швейцарский психолог Макс Пулвер в своей монографии «Символизм почерка» доказал, что лист бумаги при письме превращается для каждого из нас в личное пространство. И появление каждой буквы на нем, по мнению психологов, точно отражает все три психологические сущности, предложенные Зигмундом Фрейдом для описания динамики человеческой психики.

Оценивая почерк, графологи делят все написанные буквы на три зоны. Причем если центральная часть есть у всех букв, то верхняя – только у некоторых из них (например «б» и «в»), как и нижняя («д» и «у»).

– Верхней зоне букв соответствует фрейдовское «супер-эго» («идеальное я»). Нижняя зона букв – это то, что Фрейд обозначил как «оно» (неосознанные влечения: либидо, темперамент, базисные потребности). В этой зоне психологи ищут глубинные мотивации личности. «Золотая середина» – самая важная в личности, она соответствует «эго» («я», или «душа»). Она передает информацию о балансе между двумя вышеназванными противоположными началами, подсказывая, каков у данной личности баланс между желаемым и действительным. Рассматривая все три составляющие, графолог и делает свое заключение относительно автора рукописного текста. Так что каждый крючок и завитушка позволяют специалистам читать человека, словно раскрытую книгу. И никакой мистики в этом нет.

Эхо трудного детства

– Рассмотрим почерк известного эрудита Анатолия Вассермана, – привел пример графолог. – Видите, он очень похож на детский. Между некоторыми буквами видны так называемые ложные соединения: это когда он пишет сначала одну букву, затем другую и соединяет их черточкой. Так взрослые люди не пишут. Они либо пишут совсем раздельно, либо выводят слоги целиком, без отрыва руки. У человека с детским почерком обычно идет отставание эмоционального развития от интеллектуального, он плохо ощущает эмоции других людей, зная о них лишь теоретически. А штрих в почерке дает основание предположить, что у Вассермана были психологические проблемы, возможно, в детстве. Зато маленькие петли в нижних и верхних зонах букв говорят, что у этого человека совершенно нет амбиций, он аскет и его мало интересуют материальные блага. То, что Вассерман очень умный, мы все и так знаем, а благодаря почерку выяснили, что ум у него логический, математический.

Совсем другой почерк у американской писательницы Кандиды Ройалл. Она выводила огромные петельки в нижней зоне букв, что обычно указывает на комплекс неполноценности в зоне либидо. Из-за этого комплекса Ройалл стала сниматься в порнофильмах и снимать их сама, писать колонки для взрослых журналов, а затем и целые книги. Подобные проблемы не возникают на пустом месте. Кандиду совсем маленькой бросила мать. Полученная в результате психологическая рана так и не зажила в душе женщины, до конца жизни сетовавшей на мать в различных интервью.

Такие же петельки прослеживаются и в почерке певца Фредди Меркьюри. Он, как известно, сильно комплексовал по поводу своей нетрадиционной сексуальной ориентации, и это чувство неполноценности отразилось на почерке.

Каракули злодеев и тиранов

– Графология позволила предположить, что человек, которого подозревали в совершении ряда громких убийств проституток в Лондоне в 1888 году, действительно являлся серийным убийцей по прозвищу Джек-Потрошитель, – продолжил рассказ Николай Токарик. – В тексте его «Письма из Ада», доставленном в Скотланд-Ярд, тоже прослеживаются гигантские петли в зоне либидо, чего нет ни в одном другом письме-мистификации, присланном в те же годы.

А что может поведать о человеке средняя зона букв? Об этом лектор рассказал на примере почерков двух великих антагонистов ХХ века – Сталина и Гитлера.

– С почерком фюрера все абсолютно понятно: с одной стороны, тут хорошая организация текста, что подтверждает его логический склад ума. Но при этом сам текст почти невозможно прочитать. Обычно человек пишет, чтобы передать свои мысли другим. Гитлер же писал без обратной связи, его не интересовало, как потом его каракули будут разбирать, что говорит об очень низкой эмпатии (способность к сопереживанию. – Прим. ред.). Все его мысли и теории были возведены в абсолют, без какого-либо эмоционального оттенка. Собственно, так он и действовал.

А вот со Сталиным все сложнее. У него экономичный почерк, здесь признаки неплохого ума. Также почерк очень динамичный, то есть человек умеет добиваться поставленной цели, несмотря ни на что.

При этом у обоих «вождей народов» заметен низкий уровень эмпатии и высокий уровень эгоцентризма. Такие люди считают себя самыми важными фигурами, а остальных – пешками в своей игре.

Почерк властной руки

В заключение слушатели попросили графолога рассказать о почерках наших современников.

– У Владимира Путина почерк очень динамичный, быстрый, в нем много форм, которые говорят об интеллекте, но есть проблемы на уровне букв: многие как бы разорваны, то есть написаны не одним движением, а в два приема. Возможно, что это тоже отголосок детских проблем, – заметил Николай Токарик. – Почерк президента указывает на его высокий ум, но при этом низкий уровень эмоциональности, что присуще профессиональным разведчикам, для которых демонстрация эмоций – непозволительная роскошь.

Совсем другой почерк у оппозиционера Алексея Навального. С одной стороны, это уверенный в себе человек с высоким социальным интеллектом. Однако очень раздутые буквы – это признак нарциссизма (самолюбование и завышенная самооценка. – Прим. ред.). Ему очень важно выступать на людях, быть в центре внимания. Еще одна интересная особенность: почерк и подпись у него разнятся. Это признак того, что человек стесняется себя настоящего, а не показного, причем он сам может этого даже не осознавать. Навальный пытается показать себя решительным, динамичным, стремящимся вперед человеком, но, судя по почерку, таковым не является. При этом левый наклон в его письме наглядно подтверждает, что этот человек постоянно пытается идти против. В детстве – против родителей, сейчас – против системы.

Как признался Николай Токарик, он долгое время пытался найти почерк идеального политика. И нашел! Ли Куан Ю, первый премьер-министр Сингапура, один из создателей экономического чуда этой страны. У него и почерк, и поступки были одинаково открытыми. Альтруизм и адекватное восприятие мира сделали его любимцем миллионов.

Комментарий

Владимир Барышев, клинический психолог:

– Графология – это наука, в которой, как в любой науке, есть много методик и теорий. Что не мешает ей активно развиваться. Причем в криминалистике анализ почерка используется не только для подтверждения верности подписи. Графолог-криминалист может дать заключение о психологическом портрете автора рукописного текста.

Действительно, почерк является отражением всего, что мы собой представляем, от тонуса мышечной системы до темперамента и фобий. Даже мечты человека можно прочитать в его почерке. Но для точного анализа графологу нужно не менее трех-четырех страниц с образцом почерка, иначе погрешность гипотезы может превысить 50 % – в зависимости от компетенции специалиста. Но и стопроцентной гарантии никто не даст независимо от количества текста, максимум – 95 %. И кроме образца почерка для точного анализа криминалисты запрашивают дополнительную информацию об исследуемом человеке. Важно учитывать все: от возраста и образования до национальности.

Изучить азы графологии может любой человек буквально за неделю. Специалисты же учатся годами, а затем много практикуются. Нужны и дополнительные знания, в том числе в психологии. Я бы даже сказал, что сначала нужно быть психологом, а потом уже получить дополнительное образование графолога. Ведь чтобы определить темперамент, глядя на почерк, нужно знать не только все четыре человеческих типа, но и их индивидуальные характеристики.

Поэтому интерпретация, к примеру, почерка великих лишь позволяет построить гипотезу. Для составления психологического портрета необходимы еще визуальный контакт, речь, жесты, другие особенности автора. Почерк является одним из вариантов отражения человека в окружающем пространстве, но не ключевым. Хотя при общении с глухонемыми или детьми-аутистами почерк может дать о человеке больше информации, чем все остальные коммуникации. Потому что такие люди в почерке могут проявить гораздо большую палитру своего характера.

Справка «В»

Николай Токарик прошел годичный курс обучения в Институте графоанализа Инессы Голдберг, действительного члена Израильского общества научной графологии, а также два года заочно обучался в Британской академии графологии (The British Academy of Graphology).



