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Проигравших здесь нет

Талантливую молодежь во Владивостоке поддержат всегда

Пять проектов были названы лучшими в финальном туре конкурса «Молодежная инициатива – 2017». Наградой победителям стали гранты по 60 тысяч рублей каждый.

С пользой для города

Напомним, что городской проект по поддержке молодежных инициатив – это возможность молодым людям от 14 до 30 лет воплотить в жизнь свою авторскую идею. Главное требование: реализация проекта должна приносить пользу горожанам. Именно такое условие поставил глава Владивостока Игорь Пушкарев, запуская проект в 2013 году.

На финальный этап «молодежки» в нынешнем году было представлено 20 проектов, каждый из которых был интересен по-своему. Даже строгое жюри не могло сдержать эмоций во время выступлений конкурсантов, поддерживая их аплодисментами и подбадривая шутками.

– Изначально на конкурс «Молодежная инициатива» было подано около 40 проектов самой разной направленности: спортивные, экологические, творческие мероприятия, общественная деятельность и бизнес-идеи, – рассказал начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко. – Некоторые из них нашли спонсоров еще в полуфинальном отборе. Городская администрация поддержала пятерых финалистов. Но на этом работу с конкурсантами мы не заканчиваем. К каждому из финалистов будет прикреплен сотрудник нашего управления в качестве куратора.

Отметим, что в состав жюри вошли представители администрации города, депутатского корпуса, благотворительных фондов, а также бизнеса. Эксперты не только отметили лучших, но и пообещали поддержку тем финалистам, которым не достались гранты. Так что на этот раз проигравших в конкурсе не было.

На что откликаются горожане

К примеру, ставший популярным в приморской столице проект «Шествие Дедов Морозов» – это тоже молодежная инициатива, получившая поддержку администрации города. Желающих принять участие в необычной демонстрации символов Нового года с каждым разом становится все больше. И, возможно, в скором времени мы получим зимний вариант Дня тигра, когда весь город собирается на центральной площади, чтобы всем вместе отметить праздник. Как знать, какие еще идеи участников «Молодежной инициативы» найдут такой же массовый отклик в сердцах горожан?

– Я впервые участвую в таком серьезном конкурсе, очень волнуюсь, ведь раньше не делал публичных презентаций, – поделился эмоциями участник конкурса Вадим Чернов. – Подобные гранты необходимы Владивостоку, ведь в нашем городе есть множество ребят с замечательными идеями, и порой они просто не знают, как их реализовать. Мой проект – научить молодых людей самостоятельно ремонтировать велосипеды. Ведь это транспортное средство есть у многих, но далеко не многие могут самостоятельно отремонтировать своего железного коня.

Интерес к «Молодежной инициативе» со стороны деловых кругов Владивостока проявился еще на этапе предзащиты проектов, некоторые бизнес-идеи, предлагаемые молодыми талантами, тут же нашли партнеров, желающих помочь в их реализации.

– Идея дать вторую жизнь вещам появилась еще три года назад. Люди не знают, куда можно отнести ставшие ненужными вещи, и мы решили им в этом помочь, – рассказала участница конкурса Екатерина Данилина. – Грант мы потратим на изготовление и установку во всех районах Владивостока специальных ящиков для ненужных вещей, из которых мы затем создадим необычные костюмы и устроим перформанс. Мы хотим, чтобы город не замусоривался старыми вещами, а цивилизованно от них избавлялся.

По окончании мероприятия его участники еще долго не расходились, обмениваясь телефонами и адресами, чтобы в дальнейшем совместными усилиями поработать над новыми интересными и полезными для города проектами.

Справка «В»

Проекты-победители конкурса «Молодежная инициатива – 2017»

1. Экстрим-фестиваль «Мосты», Максим Горбунов. Организация и проведение крупнейшего фестиваля экстремальных дисциплин на Дальнем Востоке в 2017 году.

2. Всероссийская премьера документального фильма о трикинге «I Can Be a Hero», Максим Русанов.

Командой из Красноярска был снят фильм о трикинге, съемки состоялись в разных городах, включая Владивосток.

3. «Уроки велотруда», Вадим Чернов.

Обучение молодежи навыкам ремонта велосипедов.

4. Социально-экологический проект «Фешн Юродивый», Екатерина Данилина.

Организация сбора старых и ненужных вещей, из которых дизайнеры сделают новые. Проведение благотворительных акций, молодежных выставок, показов и фотосессий.

5. «Поэтический ринг», Калерия Григорьева. Популяризация поэзии, создание креативного пространства для раскрытия поэтического таланта творческой молодежи.


Автор : Вадим КОЧУГОВ

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