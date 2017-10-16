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Образование и спорт взяли верх над архитектурой

Народные избранники перераспределили финансирование отраслей в рамках городского бюджета

Первое рабочее заседание Думы Владивостока состоялось 12 октября, депутаты рассмотрели и единогласно приняли восемь представленных проектов.

Работу начали с рассмотрения вопроса о внесении изменений в бюджет Владивостокского городского округа (ВГО) на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Как пояснила докладчик, первый заместитель главы города Екатерина Химич, необходимо провести корректировку доходной и расходной частей. Дело в том, что увеличился объем безвозмездных поступлений в городскую казну, что привело к необходимости перераспределить бюджетные ассигнования между главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС).

– Сегодня основная корректировка бюджета (как обычно в октябре) связана с перемещением денег между ГРБС, а также с выделением субсидий в размере 1,9 млн рублей на развитие спорта на отдаленных территориях ВГО: островах Русском и Попова и в селе Береговом. Таким образом, 64 млн мы направляем на другие нужды, – уточнил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам гордумы Владимир Исаков. – Произошла экономия у управления градостроительства и архитектуры, перераспределение средств пойдет в пользу образования. Часть перемещений денежных средств касается автотранспорта: мы направляем более 6 млн рублей на электрический транспорт, а также субсидии на автотранспорт МПВ «ВПОПАТ-1». Предприятию выделена субсидия в размере 3,5 млн рублей, но этого недостаточно. В данном случае помимо бюджетных средств необходимо принимать управленческие решения, связанные с маршрутами и тарифами, а это уже предмет отдельного обсуждения.

В итоге бюджет Владивостокского городского округа в 2017 году составит по доходам 12,932 млрд рублей, такая же сумма запланирована и на расходы.

Заслон коррупции

В связи с тем, что штатное расписание органов местного самоуправления постоянно меняется, функционал занятых в них работников также претерпевает изменения. Для предотвращения коррупционных рисков были внесены изменения в «Перечень должностей муниципальной службы Владивостока, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах». Вопросов по изменению перечня у депутатов не было, и документ был принят сразу в трех чтениях.

Общественники в помощь

Для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития города при Думе Владивостока начнет свою работу общественный совет. Согласно действующему положению он создается сроком на три года и состоит из девяти человек. В первый состав вошли Ольга Виселова, Валерий Калюжный, Михаил Колтович, Юрий Леонтьев, Юрий Мельников, Наталья Назаренко, Валерий Тарабаров, Оксана Фалеева и Юрий Фильченок.

– Совет будет осуществлять свою деятельность на общественных началах и обеспечивать взаимодействие жителей Владивостока, общественных объединений с органами местного самоуправления, что позволит депутатам оперативно принимать меры для решения жизненно важных проблем, поддерживать полезные для города инициативы граждан, – подчеркнул председатель Думы Владивостока Андрей Брик.

По просьбам избирателей

Депутаты Думы Владивостока утвердили перечень наказов избирателей на 2018 год. Он будет направлен в администрацию города для включения расходов на мероприятия, содержащиеся в наказах, в бюджет ВГО на 2018 год и плановый период 2019-2020 года. Андрей Брик отметил, что это один из важных вопросов, рассмотренных на заседании.

– Наказы были сформированы предыдущим депутатским корпусом. На исполнение наказов 2018 года выделено 66 млн рублей (в текущем году – 74,6 млн). Депутаты подавали 454 наказа, из них администрация города поставила в план 44, – уточнил он. – Все наказы рассмотрены на профильных комитетах думы и согласованы с муниципалитетом.

В завершение первого рабочего заседания депутаты утвердили план работы на IV квартал 2017 года, предложенный комитетом по местному самоуправлению, правопорядку и законности.

Автор : Вадим КОЧУГОВ

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