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Шансов мало вернуться назад

Во время съемок фильма «люблю» Владимиру Вдовиченкову говорил режиссер

В широкий прокат вышла космическая драма «Салют-7». В основу сюжета картины легли реальные события: полет к одноименной космической станции в 1985 году летчиков-космонавтов Владимира Джанибекова и Виктора Савиных. Этот полет до сих пор считается самым сложным в истории космонавтики.

Накануне выхода фильма в прокат в московском кинотеатре «Октябрь» прошла презентация этой приключенческой ленты. На суд гостей вечера картину представили продюсеры Сергей Сельянов, Антон Златопольский и Бакур Бакурадзе, режиссер Клим Шипенко и участники съемочной группы. Артисты вспоминали интересные моменты съемок и не переставали восхищаться покорителями космоса.

Миссия почти невыполнима

История такова: в какой-то момент космическая станция «Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестала отвечать на сигналы Центра управления полетами. Возникла опасность схода 20-тонной станции с орбиты – и тогда неизбежно падение ее на Землю с непредсказуемыми последствиями. Ведь траектория полета космического объекта проходила над многими густонаселенными территориями и крупными городами. Было принято решение отправить на орбиту спасательную экспедицию. Космический экипаж должен был провести стыковку с неуправляемой станцией и попытаться оживить ее, а если это не удастся, стащить ее с орбиты, обеспечив падение в необитаемой части Мирового океана. При этом шансы успеть отстыковать свой корабль и обеспечить его благополучное приземление близки к нулю…

Для осуществления столь ответственной миссии в космос отправляют двух лучших космонавтов – командира Владимира Джанибекова и бортинженера Виктора Савиных (в фильме их роли исполнили Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко, правда, фамилии их персонажей в картине изменены, но об этом чуть ниже). Космонавты понимают, что шансов вернуться на Землю у них немного. Но это единственно возможный путь. Спасательная экспедиция превращается в опасное испытание.

– Я завидую тем, кто впервые посмотрит фильм, – заметил один из продюсеров картины Антон Златопольский. – Зритель любит, когда в кино есть герой. Не обязательно супергерой, а просто человек, который ставит перед собой цель, которая намного больше его самого. Этот фильм именно о таких людях.

В качестве почетного гостя на премьеру был приглашен дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных. Зал встретил Виктора Петровича шквалом аплодисментов. При этом сам космонавт держался очень скромно и в ответ на овации только улыбался...

Имена обязывают

В картине были сохранены лишь имена прототипов персонажей Вдовиченкова и Деревянко, их героев в картине зовут Владимир Федоров и Виктор Алехин, фамилии создатели фильма в последний момент решили поменять.

– Сначала у нас было желание максимально приблизиться к реальности, мы все много читали о тех событиях и хотели как можно реальнее все показать, – пояснил нам режиссер картины Клим Шипенко. – Сначала мы изучили каждую деталь, а когда постарались представить, как все будет выглядеть уже в фильме, это повлекло за собой добавление разных жанровых элементов. Чтобы были и человечность, и эмоции, чтобы за героев было страшно, чтобы зрители их полюбили и за них переживали. Мы поняли, что нам придется войти на территорию личной жизни героев. И в последний момент решили поменять их фамилии, оставив подлинные имена…

Такой ход позволил авторам фильма добавить художественных деталей. Например, в картине показана беременная супруга героя Павла Деревянко, которую сыграла актриса Любовь Аксенова. В жизни же жена Савиных Лилия Алексеевна, преподаватель кафедры физвоспитания Московского лесотехнического института, на тот момент не ждала прибавления в семействе.

– Замечательная Лилия Алексеевна, увидев картину, сказала: «Как же так? Нашей дочке было уже 17 лет, а в фильме я еще только беременная!» – с улыбкой вспоминает продюсер картины Сергей Сельянов. – Но мы сразу объяснили: нам показалось, что так будет трогательнее. А так как мы изменили фамилии героев, возражений со стороны семьи выдающегося космонавта уже не было…

Схожие черты

Несмотря на то что со своими прототипами Вдовиченков и Деревянко встретились только накануне премьеры, многие заметили сходство Владимира с Джанибековым – и чисто внешнее, и в интонациях, и в манере общения. А Павел и внешне оказался сильно похож на Савиных в молодости.

– У нас не было задачи добиться портретного сходства с нашими героями, – пояснил Деревянко. – Да, мы хотели повстречаться с ними, но оба немного побаивались. И зря: Джанибеков и Савиных оказались такими живыми мужчинами, полными энергии и задора! Они с улыбкой говорили нам: «Ну почему же вы с нами не встретились раньше?!» Картина им понравилась. А мне Виктор Петрович подарил свою книгу «Записки с мертвой станции», где на обложку помещена их совместная с Джанибековым фотография. Я смотрел на нее, и мне казалось, что это я там изображен (улыбается)! Мы с ним обнялись и очень тепло приветствовали друг друга…

К полету готовы!

Во время подготовки к съемкам и самих съемок Вдовиченкову и Деревянко приходилось не только вживаться в образы героев, но и пройти серьезную предполетную подготовку.

– У нас было больше десятка тренировок, где нас обучали правильно изображать невесомость, – рассказывает Вдовиченков. – Из Петербурга приезжали каскадеры, подвешивали нас на специальном оборудовании и учили органично поворачиваться, переворачиваться и вообще двигаться в невесомости. А потом на специально оборудованном «Ил-76» нам устроили тренировку в искусственной невесомости, которую проходят все будущие космонавты, когда самолет взлетает, а потом переходит в режим свободного падения. Мы на нем поднимались и опускались 10 раз! На третий раз мне стало плохо. Я понял, что у меня не очень хороший пульс, а остановиться и выйти, сказав стоп, было нельзя! Я уже начал думать, что умру прямо там (улыбается). Но тут я увидел, как инструкторы по-всякому крутят нашего режиссера Клима Шипенко. Всем уже плохо, всех швыряет из одного конца самолета в другой, а Клим не сдается! И я понял, что наш режиссер может лететь в космос хоть сейчас, он готов к любым испытаниям.

«Родной» голос

Владимир Вдовиченков припомнил и другие интересные моменты, связанные с Климом Шипенко.

– Расскажу забавную историю, – говорит артист. – Блоки сцен в космосе и в повседневной жизни героев, как вы понимаете, снимались отдельно. Так вот, в сценах в космосе мы с Александром Самойленко, играющим руководителя полетов, общались всегда через Клима. Режиссер всегда в микрофон громко и с выражением называл наш позывной и говорил текст партнера. И в тех сценах, где мы разговаривали с Машей Мироновой, которая сыграла мою жену, это тоже был голос Клима. Так что съемки всех этих сцен у меня ассоциируются исключительно с его голосом. Особенно забавно было, когда наши с Мироновой герои говорят друг другу: «Я люблю тебя», ведь мне эту фразу также «подавал» Клим. Но я попросил Шипенко в этом случае дать микрофон его помощнице, сказал Климу, что никак не возбуждаюсь на его голос…

Героический дуэт

Вдовиченков считает, что с партнером по проекту ему во всех смыслах повезло.

– Хочу немного прорекламировать Павла, – говорит Владимир. – Во-первых, он в прекрасной физической форме. Мы с ним гримировались в одном помещении, и это трудно было не заметить. Он спортивный человек, ходит в зал, где у него прекрасный тренер. Павел – это самый спортивный парень из всех! Он просто компактный, но физически очень крепкий и здоровый, способный любого завязать в узел. И ему готовиться не надо.

А вот самого Деревянко восхитила работоспособность его коллеги.

– Я хочу поблагодарить Володю: у нас получился такой интересный дуэт! – заявил Павел. – Причем Володя очень вдумчиво относился к каждой сцене, много раз перечитывал сценарий. Я, честно говоря, такого у актеров никогда не видел. Порой он был недоволен тем, что написано, говорил: «Мне кажется, что вот это надо переделать. Ощущение, что Чип и Дейл спешат на помощь, – слишком уж наши герои правильные… Что-то здесь не так». Продюсеры и режиссер немного нервничали, а мне такое глубокое копание дико нравилось, и я ему очень благодарен за это. Мне кажется, что отчасти и благодаря этому получились наш с ним дуэт и такое хорошее кино.

Шапочка-талисман

В картине показаны трогательные детали. Например, персонаж Вдовиченкова берет с собой в космос в качестве талисмана фигурку олимпийского мишки. А заботливая супруга персонажа Деревянко (героиня Любови Аксеновой), собирая мужа в экспедицию, настаивает, чтобы супруг взял с собой теплые вязаные вещи.

– В фильме есть такой момент, где ребята появляются на космическом корабле в вязаных шапочках, – рассказала Мария Миронова, ставшая экранной супругой Вдовиченкова. – На недавней встрече артистов с космонавтами жена Савиных принесла и показала нам эту шапочку своего мужа. Вы представьте, сколько лет она ее хранит! Причем она ее связала сама и бережет ее, как раритет, в пакетике. Она рассказала, что действительно дала ее мужу в полет. Я в тот момент еще подумала: как все это трогательно! Такая земная деталь, которая грела ее мужа и берегла в космосе…

О знакомстве с четой Савиных Миронова говорит с особой теплотой и восхищением.

– Виктор Петрович очень простой, скромный и мудрый человек. Его спросили: «Вы чувствуете себя героем?» Он улыбнулся и спокойно ответил: «Нет, что вы, я просто делал ту работу, которую должен был сделать». И все! И это как раз то, что сыграли Владимир и Павел в этом фильме…

  

Автор : Екатерина ШИТИКОВА (ИА «Столица»)

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