Листопад по нашей воле

Не пришло ли время укрывать персики? С таким вопросом позвонил в редакцию дачник Данилов, имеющий участок в районе урочища Соловей-Ключ. Он рассказал, что внимательно следит за ходом проекта «Голосуем за персик!», в рамках которого в течение нынешнего сезона состоялось много мероприятий.

– Отрадно, что активисты организуют поездки по краю и практические занятия, знакомят с лучшими персиководами, формируют реестр распространенных в крае сортов этой плодовой культуры, завозят для испытания новинки. Остается успешно закрыть сезон, – сделал вывод собеседник. – Вот только как бы не пропустить оптимальный для этого срок.

– Торопиться не стоит, иначе все может пойти насмарку. Поспешишь – людей насмешишь, – пояснил ученый агроном, научный сотрудник Приморской опытной плодово-ягодный станции Анатолий Шагиахметов, активно участвующий в реализации нового садоводческого проекта. – В минувшие выходные мы объехали несколько участков в пригороде Владивостока и в районе Соловей-Ключа, дали садоводам консультации, как правильно подготовить персики к зиме. Одновременно продолжили собирать информацию о развитии персиководства в пригороде Владивостока. Факты подтверждают, что многих наших дачников привлекает эта плодовая культура, они настроены осваивать ее агротехнику и расширять сортимент.

Анатолий Миргасимович напомнил, что персик является выходцем из теплых краев, где ему нет необходимости сбрасывать листву. Поэтому и в наших условиях растение тоже обходится без листопада. Приходится принудительно его устраивать, что можно считать первым шагом по подготовке к зимовке. Если в саду растут один-два молодых деревца, то по силам просто-напросто ошмыгнуть листву вручную. А вот если персики уже взрослые да их много, то придется для стимулирования процесса сделать обработку раствором мочевины. Совершенно правильно многие садоводы уже связали деревья и пригнули их к земле. Эту работу сделать тем легче, чем лучше вы работали с персиком в течение года. Правильно формировали, воспитывали в форме сланца, вовремя пригибали отрастающие веточки и делали грамотную обрезку. Подложите под деревце какой-нибудь укрывной материал, фанеру или доску. Очень важно, чтобы растение было уложено на сухое место, а не на сырую и холодную землю.

Что касается непосредственно укрытия растений, то его делают с наступлением заморозков, когда земля «схватится», а температура воздуха опустится ниже минус 8 –10 градусов. Если утеплить персики преждевременно, то им грозит выпревание. При укрытии особое внимание уделите утеплению корневой шейки.

В каждом питомнике выстраивается своя стратегия укрытия на зиму теплолюбивых культур, отрабатывается собственная технология. Например, в семейном питомнике Кустовых считают, что для формировки растений удобнее всего Т-образная конструкция, которая послужит основой для дальнейшей работы с ними. И посоветовали при укрытии растений в ноябре, когда температура установится на отметке минус10 градусов, сверху с двух сторон на куст положить два щита в виде крыши, а в конце ноября присыпать растение небольшим слоем опилок или земли. Либо укрыть матами из соломы. И открывать их лучше пораньше, чтобы растения не сопрели под укрытием.

Спасский питомниковод Владимир Арзуманян порекомендовал над пригнутым деревцем устанавливать железные дуги или колышки с перемычками, чтобы снег, которого обычно выпадает немало в центральных районах Приморья, своей массой не придавил растения к земле. А сверху на них набрасывают солому, потом какие-то тряпки и в последнюю очередь – брезент. Нельзя наоборот, поскольку персики очень боятся сырости. А в феврале – начале марта бывают оттепели и тряпки намокают: создается угроза для выживания растений в тяжелое зимнее время. Ведь не столько морозы страшны для них, сколько сырость.

– При всех вариантах применяемого укрытия нельзя забыть о профилактических мерах, направленных против прожорливых грызунов, которые в голодное зимнее время не прочь полакомиться не только корой, но и древесиной персиков, – добавили в уссурийском питомнике ЛПХ Макаревич. – Под укрытие нужно обязательно установить приманки с ядом, а для отпугивания грызунов провести обработку 10-процентным раствором креолина, который можно купить в ветеринарных аптеках.