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Костер прощания с летом

Какое растение может поспорить по нарядности осенней окраски с кленами, которые в начале октября украшают окружающие дачные урочища сопки, окрестные леса, парки и скверы? Голубика садовая! Дачница Галина Никифорова назвала свою ярко полыхающую в эти дни плантацию голубики костром прощания с летом.

– Весной кусты голубики усыпаны нежными бело-розовыми цветами, летом обеспечивают меня полезными и очень вкусными ягодами, а то, какое очаровательное зрелище они представляют сейчас, вы видите сами, – рассказала Галина Федоровна.

Честно говоря, впервые довелось увидеть такое большое количество кустов новой для наших мест садовой культуры в дачном саду, в том числе в позднюю осеннюю пору. И действительно, невозможно было не восхититься яркостью и чистотой окраски листвы голубики. Цветовая гамма – от нарядно-малиновой до благородно-коричневой. И все кусты выглядят очень привлекательно.

В ответ на наши расспросы об урожайности голубики садовой Галина Федоровна объяснила, что ведрами ее не собирает, как и жимолость. Но по мере того, как осваивает агротехнику возделывания новинки и накапливает опыт ухода за ней, отдача посадок растет. Сейчас кроме высокорослой американской голубики, посаженной первой несколько лет назад, на участке обживаются еще и низкорослые сорта, саженцы которых были приобретены в местных питомниках. Главное, чтобы почва была постоянно влажная, хорошо дренированная и кислая (уровень кислотности надо поддерживать на уровне РН 4,0-5,5). Еще необходимо большое количество органики. Идеально для этого подходят измельченный торф, прелые древесные опилки.

Ягоды голубики очень полезны для здоровья, особенно пожилым людям. В них содержится широкий набор витаминов, много биологически активных веществ и Р-активных соединений, укрепляющих кровеносные сосуды и зрение. Листья обладают такими же лечебными свойствами, как и листья брусники, черники, клюквы.

– Кусты голубики еще не сбросили свою листву. А укрывать их на зиму будете?

– Да, в наших условиях голубика требует укрытия. Подтверждением тому – мой собственный опыт. Когда я в 2011 году не стала укрывать молодые кусты, они обмерзли до самой земли, до уровня корневой системы. То же самое произошло у знакомых в Надеждинском районе. Хорошо, что корни не погибли и, на счастье, кусты позднее восстановились.

Укрывают под Владивостоком голубику по-разному, многие – землей. Но, судя по опыту Галины Федоровны, лучше все-таки брать торф, так как весной он не помешает, его можно будет использовать для подкисления почвы. Побеги у кустов голубики гибкие, поэтому легко пригибаются к земле. Их можно связать в пучки или распределить веером. Перед засыпкой желательно пригнутый куст прикрыть сначала воздухопроницаемым материалом. Что именно взять (геотекстиль, мешковину, сухую траву или сено), каждый решает сам исходя из своей практики.

На участке Галины Никифоровой красиво цветут сентябринки, в ярких бусах ягод щеголяет куст амурского барбариса, на комплименты явно напрашивается салатная капуста, принарядившаяся в парадное платье. Как бы ни было грустно осенней порой из-за пережитых летом потерь и невзгод, из-за того, что приближается зима, хозяйка не отчаивается. Дача помогает ей найти опору в жизни.

  

Автор : Надежда БРАЖИНА

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