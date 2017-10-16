Какие тайны откроет лоза?

Садоводы центральных районов Приморья обычно приступают к обрезке винограда в середине текущего месяца и заканчивают ее до 20 октября.

Поскольку в прибрежных районах теплее, то эту работу выполняют чуть позже – 20 – 25 октября. На зиму оставляют только хорошо вызревшую, одревесневшую, коричневого цвета и теплую на ощупь лозу. Если она не вызрела, то нежилец, в холода все равно погибнет. Поэтому оставлять ее на зиму нет никакого смысла.

Что конкретно обрезать и как – вопрос не такой простой, как может показаться на первый взгляд. На практике он будет разбираться на мастер-классе, который пройдет как раз в это время – 21 октября, в субботу (тел. 8-914-711-39-03) в питомнике ЛПХ Макаревич, расположенном в окрестностях Уссурийска. Его проведут члены клуба садоводов и виноградарей города Владивостока. Разговор так или иначе будет касаться биологии и особенностей строения виноградного куста, порядка проведения зеленых операций и так далее. Но уже на этой неделе, пока земля не замерзла, желательно выкопать канавки, куда будут потом укладываться связанные лозы винограда после его обрезки. Предварительно их нужно обработать против болезней и вредителей 6-процентным железным купоросом либо 3-процентной бордоской жидкостью.

Если выращиваешь виноград, то, конечно, стоит освоить премудрости виноделия. Поэтому неудивительно, что эта тема тоже значится в программе мастер-класса. Его организаторы приглашают садоводов представить образцы своего вина на суд участников мероприятия.

Продолжить освоение виноградной науки можно будет на занятиях клуба виноградарей и виноделов, которые будут проходить в краевой библиотеке имени Горького 2 раза в месяц по воскресеньям. Первое занятие состоится 26 ноября.