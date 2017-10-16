Любимой газете не изменяют

Если кто-то вам скажет, что жители Приморья напрочь перестали читать газеты и журналы, не верьте. Несомненно, вездесущий Интернет оттянул на себя часть читающего населения, пусть даже большую. Но и печатные СМИ не потеряли своей популярности.

День подписчика – традиционная акция, уже много лет проводимая «Почтой России» совместно с редакциями СМИ. В былые годы в 90-м отделении связи, более известном как железнодорожный почтамт, народ толпился с утра, хотя оформить подписку можно было, как, впрочем, и сегодня, в любом отделении «Почты России». Но это был праздник – с подарками, улыбками, шутками. Конечно, сегодня такого ажиотажа нет. Но люди идут, подписывают газеты, с удовольствием общаются с журналистами и получают небольшие подарки.

Мария Ивановна Кокарева живет на улице Космонавтов, но специально приехала с Тихой в центр города, чтобы оформить подписку на газету «Владивосток». Традиция, что уж тут скажешь…

– Я читаю вашу газету с первого ее выпуска. И всегда выписываю весь комплект газеты – ежедневку и толстушку, чтобы в полном объеме получать информацию о городе и крае. В прошлом году я оформляла подписку на Светланской, в 91-м отделении связи. Так меня девочки угощали конфетами. Я хоть и не ем сладкого, но от угощения не отказалась. Конфеты к чаю пригодились, – с улыбкой призналась наша верная подписчица.

В нынешний День подписчика Мария Ивановна тоже не ушла с почтамта без сладкого презента от любимой газеты. И таких, как она, в этот день на мероприятии было большинство.

Дмитрий Старцев, человек с легендарной фамилией для нашего города и края, также выписывает «Владивосток» много лет. Это его дед был среди основателей нашего города. Сам Дмитрий Александрович в память о своем детстве, о своих предках не так давно написал книгу «Владивосток – Кашира» и неоднократно приносил исторические материалы в нашу газету для публикации.

– Если будет нужда в интересных историях о городе и крае, звоните, чем могу – помогу, – говорит Дмитрий Александрович, покидая отделение связи с квитанцией в кармане на полугодовую подписку на газету «Владивосток».

Знаете, что отличает наших подписчиков? Они не только верны газете, но и считают ее своей. А это значит, что имеют полное право указать на ошибку, подсказать тему, предложить свой материал, попросить помощи. А еще они радуются нашим успехам, как своим собственным. И мы за это им безмерно благодарны.

Среди подписчиков, конечно, больше людей пенсионного возраста. Молодежь читает нашу газету в Интернете. Или, как признаются дети и внуки наших подписчиков, берут газету у бабушек и дедушек, которые, кстати, не только следят за событиями в городе и крае, но и хорошо, а не на уровне сплетен в них разбираются.

День подписчика проходил также в отделениях связи № 2 на Океанском проспекте и в 91-м на улице Светланской. В остальных почтовых отделениях также можно было оформить подписку на тех же условиях, но в обычной обстановке, без сладких подарков и беспроигрышной лотереи: купив счастливый билет за 30 рублей, можно было выиграть подписку на любое периодическое печатное издание. Но только на один месяц будущего года.

Для тех, кто не успел подписаться на газету «Владивосток» в минувший День подписчика, сообщаем, что акция повторится в декабре. Также желающие могут прийти в нашу редакцию на Народном проспекте, 13 и здесь оформить подписку.

Итог Дня подписчика для газеты «Владивосток» был оптимистичным. Среди газет (как местных, так и федеральных), которые выходят в краевом центре, мы оказались на первом месте. Причем с существенным отрывом от коллег.