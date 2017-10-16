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Горожане обсуждают изменения в Генплан столицы Приморья

Жители Первомайского района просят вернуть стадион ТОФ

В актовом зале администрации Владивостока в понедельник состоялся очередной этап публичных слушаний по проектам внесения изменений в два важнейших градостроительных документа – Генеральный план Владивостокского городского округа и Правила землепользования и застройки на территории ВГО. В соответствии с графиком 16 октября обсуждались вопросы перспективного развития, территориального развития Первомайского района, сообщает пресс-служба мэрии.

В начале слушаний перед всеми собравшимися выступила Ирина Стуканева, главный архитектор омского института территориального планирования «Град», который по заказу администрации Приморского края разрабатывал для Владивостока проекты внесения изменений в документы, регулирующие градостроительную деятельность.

– Владивостоку отводится особая роль в современном развитии России. И обсуждение таких важных вопросов, как Генеральный план и Правила землепользования и застройки, имеют большое значение, – отметила Ирина Стуканева. – Предыдущий Генеральный план города был принят в 2008 году и по многим параметрам требует актуализации. Так, изменилась инфраструктура города, изменились его потребности и цели. Все это мы постарались учесть при планировании. Хотелось бы отметить активность жителей Владивостока: граждане звонили нам в институт, писали, выступали со своими предложениями. И это очень хорошо! Горожане для нас – это лучшие коллеги.

Представители разработчика рассказали, какие именно изменения предлагаются в градостроительные документы.

Активные и неравнодушные граждане (а в этот день пришло более 100 человек) задавали вопросы и вносили свои предложения. Детально обсуждались вопросы территориального и функционального зонирования: где предусматривается жилая застройка, общественно-деловая, промышленная, транспортная и другие зоны. Одним из самых активно обсуждаемых стал вопрос сохранения и развития рекреационных зон – парков, скверов, лесопарков, пляжей и т.д.

В ходе обсуждения Правил землепользования и застройки многие предприниматели вносили предложения по изменению функциональной зоны своих земельных участков с целью развивать тот или иной бизнес, возвести объект определенного назначения. Был поднят вопрос активного развития в жилых микрорайонах предприятий торговли, услуг, спорта и других, и для того, чтобы убрать лишние препятствия, необходимо изменить формулировки в предлагаемом на обсуждение проекте.

Обсудили вопрос возведения храма в районе бухты Тихой, создания на берегах речки Объяснения набережной (для этого уже сейчас в проекте территория вдоль речки отнесена к зоне рекреации). От имени жителей Первомайского района прозвучало предложение установить для территории, в которой находится стадион ТОФ, функциональную зону Р-2, которая не позволит далее размещать на стадионе рынок, а обяжет вернуть спортивный объект.

Как сообщили в ходе слушаний, в соответствии с регламентом предложения граждан и организаций вносятся в протокол, который направляется на рассмотрение специально созданной рабочей группы. По результатам рассмотрения будет приниматься окончательное решение.

Напомним: слушания проходят в несколько этапов и продлятся до 20 октября. На минувшей неделе градостроительные документы обсуждали жители полуострова Песчаного, островов Попова и Рейнеке, острова Русского и поселка Трудовое. На этой неделе Генплан и правила землепользования и застройки обсуждают жители всех пяти районов города.

Слушания пройдут в администрации города 17 октября в 10.00 по Фрунзенскому району, 18 октября в 10.00 – по Ленинскому, 19 октября в 10.00 – по Первореченскому и 20 октября в 10.00 – по Советскому району. В обсуждении могут принять участие жители всех районов города, предварительно подав заявку в администрацию города.

Проект нового Генерального плана ВГО и Правил землепользования и застройки разработан по заказу администрации Приморского края специалистами ИТП «Град». С проектом внесения изменений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Владивостока (проект изменений в Генплан здесь, проект изменений в Правила землепользования и застройки здесь), а также на сайте ИТП «Град».

Планируется, что обновленный Генплан и ПЗЗ будут учитывать долгосрочные перспективы социально-экономического развития территории, а также скорректируют и уточнят территориальное и функциональное зонирование территории.

  

Автор : Вадим КОЧУГОВ

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