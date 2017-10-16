«Чистый автобус»: каждый третий просит тряпки

Пассажиры жалуются на грязь в салонах, а водители обвиняют их в варварстве

Во Владивостоке стартовала акция «Чистый автобус». В минувший понедельник специалисты управления транспорта администрации Владивостока провели санитарный рейд на площади Луговой, одной из крупных транспортных развязок краевого центра и конечной остановке автобусов многих внутригородских маршрутов.

Акция «Чистый автобус» – плановая и проводится систематически как ответ на многочисленные жалобы горожан в муниципалитет на грязные салоны автобусов. До этого аналогичные рейды неоднократно проходили на остановках общественного транспорта «Семеновская», «Варяг», «Железнодорожный вокзал», «Баляева» и других.

«Чистые здесь только пассажиры»

Площадь Луговая, 10 часов утра. Первым под контроль ревизоров попал автобус 54-го маршрута, одного из самых востребованных в городе. Несмотря на то что рабочий день только начался, окна и пол салона были грязными, а поручни и кресла засаленными. Нарекание вызывал и внешний вид автобуса. Будто технику не мыли несколько дней. И водителю нечего было сказать в свое оправдание: антисанитария налицо. Естественно, проверку на чистоту этот автобус не прошел.

Такая же ситуация была и в автобусах 24-го и 90-го маршрутов. Судя по всему, их водители наплевательски относятся и к пассажирам, и к своим четырехколесным кормильцам. Как метко подметили пассажиры автобуса 90-го маршрута, «чистые здесь только мы».

Интерьер салонов некоторых автобусов «украшали» грязные и запыленные шторы на окнах. Судя по внешнему виду, их не стирали несколько месяцев. При малейшем прикосновении спрессованные куски пыли сыпалась с них пластами. Зачем в салоне автобуса шторы-пылесборники, непонятно. Это не личный автотранспорт. Кроме того, это небезопасно. Мало того что людям в лицо летит с них всяческая зараза, так у кого-то из пассажиров может быть аллергия на пыль.

Появление в салоне автобусов проверяющих в окружении журналистов и телеоператоров с камерами граждан не смущало. Узнав об акции «Чистый автобус», они охотно высказывали свое мнение о состоянии общественного транспорта во Владивостоке.

– Вы еще не проверяли автобус 60-го маршрута? Нет. А жаль. Автобус грязный, разломанный, сиденья еле держатся на раскрученных болтах. Они все рваные и пахнут дурно, сидеть на них невозможно, потом сам будешь пахнуть мочой, – сокрушалась пожилая женщина. – Я часто езжу по этому маршруту и каждый раз боюсь: ездить на таких автобусах небезопасно. Это же дорога в ад. В полу дыры, двери не закрываются. Вы непременно их проверьте. На этом маршруте все такие автобусы.

Словоохотливую пенсионерку поддержала пассажирка-соседка:

– Я тоже недавно ехала в автобусе по 60-му маршруту. Так у автобуса во время движения открывалась вторая дверь! Он несется, и вдруг дверь нараспашку. Это же небезопасно. Люди несколько раз говорили водителю, чтобы он закрыл дверь. Но он что-то отвечал на своем языке и летел дальше. К сожалению, я не запомнила номер автобуса. Такой транспорт надо снимать с линии. И куда смотрит Госавтоинспекция? Она что, не проверяет сейчас автобусы? Или только шерстит водителей личных автомобилей? В советские времена такого безобразия на дорогах не было. Тогда вызвали бы на ковер директора автопарка и отчитали бы по партийной линии за бардак. Да еще с выговором с занесением в личное дело. И сразу был бы порядок. А сейчас партий много, а толку нет.

Много нареканий от пассажиров было на лихую езду водителей автобусов по улицам города и на долгое стояние на остановках.

На себя посмотрите…

В свою очередь, водители автобусов тоже за словом в карман не лезли, оправдывая непотребное состояние своей техники… непорядочностью и нечистоплотностью пассажиров.

– Мы убираем салоны каждый день, как положено. Это некоторые пассажиры ведут себя неадекватно: мусорят, рисуют на стенах, режут кресла, бросают на пол бумагу, шелуху от семечек, плюют, а потом жалуются, что в автобусах грязно. Мы наводим порядок даже на конечных остановках, но за каждым пассажиром не уследишь, – возмущается водитель автобуса Сергей, не ставший называть свою фамилию.

Отчасти он прав. Вандализм в салонах общественного транспорта – явление повсеместное и пока непобедимое. Камер видеонаблюдения в салонах автобусов нет, кто поганит имущество перевозчика – неизвестно. К примеру, в муниципальном автобусе MAN, который также попал под проверку, неизвестные варвары оборвали капроновые петли, за которые могли держаться пассажиры. И теперь они стали бесполезными. А ведь этот MAN работает только шестой год. И был приобретен городской администрацией прямо на заводе в 2011 году. Нетрудно представить, что с ним станет лет через 5-6 при таком отношении некоторых пассажиров к дорогостоящей технике.

Необходимо добавить, что ярко-желтые немецкие «МАНы» на дорогах Владивостока, разукрашенные рекламой, выгодно отличаются от ржавых и громыхающих бэушных «коллег» из Кореи. На родине они давно вышли в тираж, отработав свой ресурс, но предприимчивые россияне купили их за недорого и продлили жизнь списанной технике. Сейчас дряхлые детища корейского автопрома кормят частных автоперевозчиков во Владивостоке.

Каждая ошибка – на учете

За время рейда, длившегося больше часа, было проверено 12 автобусов. Итог ревизии неутешительный: в четырех автобусах санитарное состояние не соответствовало необходимым требованиям. «Провинились» автобусы маршрутов № 24, 54 и 90. За грязь в салонах перевозчики заплатят штраф в размере 5 тысяч рублей. Если подобное нарушение будут зафиксировано трижды в месяц (поскольку операция «Чистый автобус» одним днем не ограничивается), то администрация города расторгнет договор с компанией-перевозчиком. Таковы правила работы, прописанные в договоре между муниципалитетом и компанией-перевозчиком.

– Подобные проверки мы проводим регулярно. Как правило, раз в неделю. Проверяем, соблюдены ли все требования, предусмотренные в договоре. Это и санитарное состояние автобусов, и наличие билетной продукции, автоинформатора, прибора Эра-ГЛОНАСС, и многое другое. Автобусы должны быть в удовлетворительном санитарном состоянии, чистыми как внутри, так и снаружи. Эти требования прописаны в договоре между администрацией города и автоперевозчиком, – рассказал главный специалист управления транспорта администрации Владивостока Дмитрий Тройнич.

По его словам, чаще всего пассажиры предъявляют претензии к санитарному и техническому состоянию автобусов. Между тем практически нет жалоб на разговоры водителей по телефону во время движения автобуса и на музыку в салоне. За текущий год было всего одно обращение в администрацию города. Сейчас почти все водители пользуются телефонной гарнитурой и могут спокойно болтать по мобильному, не страшась наказания. Правила дорожного движения не запрещают разговор по телефону при наличии гарнитуры.

– Основной поток жалоб от пассажиров на долгое стояние на остановках. Людей это особенно раздражает. В соответствии с договором стоянка автобуса не должна превышать две минуты. Я сам езжу на автобусе и засекаю секундомером, сколько он стоит. Иногда кажется, что он стоит очень долго, особенно когда спешишь, а на деле получается, что водитель укладывается в оговоренное время. Если люди обращаются к нам с жалобой на то, что автобус стоит дольше положенного времени, у нас есть возможность проверить эту информацию через систему слежения ГЛОНАСС. И если выявляется, что автобус действительно стоял 5 или 7 минут, то тогда к компании-перевозчику применяются штрафные санкции, – говорит Дмитрий Тройнич.

Он признает, что жители города также часто жалуются на хамское поведение водителей. Но тут палка о двух концах. По словам Дмитрия Тройнича, бывают случаи, когда несдержанные на эмоции граждане провоцируют водителя на ответную реакцию.

– Однажды нам в управление звонила женщина прямо из автобуса и заявляла, что водитель – хам. И мы слышали, что звонившая разговаривала с водителем на матах. Я сам слышал, как водитель ей говорил: «Женщина, зачем вы так говорите? Я что-то плохое вам сделал? А она ему в ответ: «Ты, хам, заткнись!». И продолжила жаловаться на него. Так что пассажиры тоже бывают неадекватные. Некоторые горожане могут не оплатить проезд, если им что-то не понравилось. Это случается регулярно. Эти люди звонят нам в управление и говорят, что не заплатили за проезд, потому что водитель ехал неаккуратно. Но ведь услуга пассажиру оказана? Значит, он должен заплатить, – убежден главный специалист управления транспорта администрации Владивостока.

Перевозчикам пора задуматься о будущем

Ежедневно во Владивостоке на 93 городских автобусных маршрута выходит порядка 650 единиц транспортных средств. Уборка автобуса в конце каждого рабочего дня – требование к перевозчику, зафиксированное в договоре о сотрудничестве, который в прошлом году подписали все компании-автоперевозчики с администрацией Владивостока. Однако эти правила соблюдаются далеко не во всех автобусах. Грязный пол, пыльные окна и порванная обивка кресел – этим славится не один перевозчик. Сотрудники управления регулярно наказывают нарушителей, однако грязные автобусы по-прежнему ходят по улицам города. Но всему свой предел. В 2019 году при подписании нового договора о сотрудничестве (нынешний действует три года) администрация Владивостока учтет все недочеты и замечания, предъявленные к компаниям-перевозчикам в течение года. И, как следствие, не все предприятия получат добро на работу в краевом центре.

Пассажиры, которые сталкиваются с нарушением санитарных норм в городских автобусах, могут сообщать об этом в управление транспорта ежедневно по телефону 2614-334



