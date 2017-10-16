И принц для каждой Золушки найдется

Окунитесь в 90-е с Виктором Бусаренко

Сегодня в нашей уже ставшей постоянной рубрике «Читальный зал» мы предлагаем вашему вниманию стихи Виктора Бусаренко – главного режиссера Приморского театра кукол, человека талантливого во многих сферах. Он пишет стихи, песни для спектаклей – как в своем театре, так и в других храмах Мельпомены, собирает байки, печатается в журналах.

Недавно Виктор Васильевич отмечал юбилей и пригласил всех желающих на творческий вечер, где, как писал «В», читал свои произведения, в том числе стихи. С его разрешения мы дарим нашим читателям несколько приятных минут. Почитайте стихи, отвлекитесь от суеты… Лирические и мудрые, житейские и шуточные, где-то даже по-пацански озорные. Они и улыбнуться вас заставят, и немножко погрустить о времени, которое всегда уходит…

Подзаголовком к вечеру Виктор Бусаренко взял слова «Любимые 90-е», потому что многие из этих произведений были написаны именно в то время. В том числе и для знаменитого шоу Ефима Звеняцкого. Итак, добро пожаловать почти на 30 лет назад…

Я люблю этот город, где дождь и туман,

Я привязан к давнишним облезлым домам

На Светланке, где мчатся трамваи звеня

И бензиновый бриз обгоняет меня.

Этот город, в котором живу и умру,

Этот город, что пахнет волной поутру,

Этот город, в котором был счастлив и нет

На изломе российских и собственных лет.

Я люблю этот вечный портовый содом,

Свою старую школу, где нынче дурдом,

И Семеновский ковш, где купаться давно

Санитарной инспекцией запрещено.

Темно-красный кирпич «миллионских» трущоб,

И кварталы, которыми славен Хрущев,

И знакомые лица, что с давних времен

Я встречаю, но так и не знаю имен.

Помолись же за город, в котором ты рос,

Где почетней всего было званье «матрос»,

Где любили салют, а в кино «Уссури»

Был эстрадный оркестр и играл попурри.

Этот нашенский город, ненужный стране,

Размозженной в ползучей

Гражданской войне.

Здесь Россия и Азия

вместе сошлись.

Помолись за него.

Помолись…

Гимназистка

(Это стихотворение стало песней, музыку к нему написал Виктор Либерский. И его чудесно исполняла и по сей день исполняет заслуженная артистка России Лариса Белоброва. – Прим. ред.).

У папы и мамы – красавица дочка.

Припухлые губки, румяные щечки,

Волосики – лен и глаза-васильки,

Кружавчики, ленточки и башмачки…

Ах, где моя свежесть и прелесть моя?

Ах, где же, ах, где же невинная я?

Где дом с мезонином, собачка Фифи,

Где Зина-кузина и где гувернантка Софи?

Над книжкой Тургенева ночью тоскуя,

Мечтала не дать без любви поцелуя

И в парке под вечер гуляла тенистом

С безумно влюбленным в меня гимназистом.

За правое дело, за левое дело

Сцепились мерзавцы – и все полетело!

Кто помер, кто скрылся, а кто арестован,

А кто оказался в притоне портовом.

Что завтра случится, я, право, не знаю,

Но шумно живу и, смеясь, пропадаю.

И мне под подушку кладут джентльмены

Червонцы и доллары, фунты и йены…

Прощай, моя свежесть и прелесть моя!

Все реже и реже про вас помню я…

Про дом с мезонином, собачку Фифи,

Про Зину-кузину и толстую дуру Софи!

Любимая жена

Уснул весь Стамбул,

И только одно

В султанском гареме не гаснет окно.

Мой милый султан,

Так гибок мой стан,

Так очи черны,

Так ночи темны,

О, сладкие сны…

И в них вижу я постоянно

Султана, султана, султана…

Султан Саддам,

Султан Саддам,

Я всю любовь тебе отдам.

Забудь про политику, нефть и войну

И навести любимую жену,

Забытую жену!

Я брови сурьмой,

Возлюбленный мой,

Накрашу и вымою волосы хной.

Мой милый султан,

Так мягок диван,

Дымится кальян,

Прохладен шербет,

Но все тебя нет,

И это обидно и странно:

Таким я не знала султана!

Ты вечно в делах,

А я – в зеркалах

Бледнею и вяну – прости мне,

Аллах!

Мой милый султан,

Лишь евнух Гассан

Заходит ко мне…

Но с ним в тишине

При полной луне

Больнее сердечная рана:

Он мне не заменит султана!

Китайская любовь

Ах, девочка Юля, ну что же ты, Юля,

Зачем ты с китайцем жила?

Зачем ты в общаге второго июля

Китайскую водку пила?

Подруги ругают, а мама рыдает,

А папа мотает свой срок…

И нету свободы, и лучшие годы

Проходят, как скучный урок…

Китайская любовь,

Раскосые глаза,

Веселая улыбка

Да горькая слеза…

Китайская любовь

Танцует во хмелю:

Ах, мама, мама, мамочка,

Я Ванечку люблю!

Ах, Ваня-китаец, ну что же ты, Ваня,

Зачем тебе этот дурман?

Семья в Муданьцзяне считает юани,

А ты тут затеял роман.

Ты с этой любовью забросил торговлю,

Ну что ты как проклятый пьешь?

Глаз – узкий, нос – плюский, ни слова по-русски,

Но ты по-китайски поешь…

Ах, город открытый, тут всюду бандиты

Разборки ведут с похмела…

И русская пуля, как русская Юля,

В китайское сердце вошла.

Теперь в Муданьцзяне заплачет по Ване

Китайская старая мать.

А после девчонка родит китайчонка

И будет Ванюшею звать.

Амаретто. Курортный роман

Он был простым шофером, звался Генкой,

Кишечник промывал и пил нарзан,

Но встретился с одной интеллигенткой,

И между ними проистек роман.

Она была, как кукла, разодета,

Ходила на дренаж и на массаж.

Он сумками таскал ей «Амаретто»,

И ими любовался весь этаж.

На свете счастье не дается даром,

Но Генка был отчаянно влюблен:

Водил ее на танцы, и по барам,

И на порнуху в видеосалон.

Так пролетало шмаковское лето,

Но отощал шоферский кошелек,

И вот однажды вместо «Амаретто»

Он «Русскую» ей в номер приволок.

Сказал он: «Надя (звали ее Надей),

У нас любовь, не все ли нам равно?».

Она ему ответила: «Геннадий,

Сегодня я с другим иду в кино!».

Он с горя оглушил бутылку водки

И к ней ломился в страсти и тоске.

И был назавтра разговор короткий,

И кончился приказом на доске.

И он уехал… А его Джульетта

Не вышла даже проводить его.

И наливал ей в рюмку «Амаретто»

Веселый летчик из КДВО.

Финальная песенка

к спектаклю «Золушка»

Свечи сальные потухли,

Фейерверк сгорел дотла,

В очаге погасли угли –

Серый пепел да зола…

Едет Золушка из кухни

С принцем прямо под венец.

В очаге погасли угли,

Тут и сказочке конец.

На девчонке незаметной,

Безответной и простой,

Бедной, словно грошик медный,

Но с душою золотой

Хрусталем сверкают туфли –

И девчонка расцвела!

В очаге погасли угли –

Серый пепел да зола…

Не сомневайтесь в торжестве добра.

И в том, что по заслугам воздается!

Пускай судьба капризна, но она же добра,

И принц для каждой Золушки найдется