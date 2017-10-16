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Спорт

«Луч» пошел в атаку

Футболисты «Луча-Энергии» прервали 6-матчевую безвыигрышную серию в ФОНБЕТ-первенстве ФНЛ сезона-2017/2018.

В гостевом поединке 18-го тура подопечные Жолта Хорняка переиграли со счетом 2:1 курский «Авангард». Судьбу встречи 14 октября решили быстрые голы «тигров» на старте первого и второго таймов, сообщили в пресс-службе «желто-синих». Матч начался под аккомпанемент дождя, и уже на четвертой минуте приморцы открыли счет. Отличился Руслан Гордиенко. После навеса Антона Килина с правого фланга лучший бомбардир нашей команды головой отправил мяч в дальний угол ворот. А на 46-й минуте бывший игрок «Авангарда», а ныне полузащитник «тигров» Александр Носов после передачи все того же Антона Килина ударом с лета удвоил преимущество гостей. В конце матча «желто-синие» могли забить и третий мяч, но Александр Саутин спас свои ворота после мощного удара полузащитника приморцев Семена Фомина. А в ответной атаке куряне сумели один гол отквитать – отличился Александр Войнов. Впрочем, на большее хозяев не хватило, и игра завершилась со счетом 1:2.

– Благодарю наших болельщиков, которые приехали в Курск, – заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Луча-Энергии» Жолт Хорняк. – Для нас важна эта поддержка. Благодарю свою команду за сегодняшнюю игру и характер. Мы показали, что и на таком сложном поле можно играть в комбинационный и атакующий футбол. Если бы было немного везения, могли еще в конце забить.

– Результат отрицательный, но мы сами виноваты в этом, – делает выводы главный тренер «Авангарда» Хасанби Биджиев. – Так играть в обороне нельзя. Сами дали фору сопернику. Пропустили на первых минутах. Гости играли на контратаках, мы очень много проиграли единоборств. Забили один гол, но на большее нас не хватило. Хотя заменами старались поменять ход матча.

После этой игры куряне заняли 14-е место в турнирной таблице.

А вот «Лучу-Энергии» победа в Курске позволила подняться на 16-ю строчку в турнирной таблице. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне «тигры» играют в гостях успешнее, чем дома: из четырех своих побед три они одержали на выезде.

Следующую игру в рамках ФОНБЕТ-первенства ФНЛ «Луч-Энергия» проведет 21 октября на своем поле против нижегородского «Олимпийца».

Автор : Отдел новостей «В»

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