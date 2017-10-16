Кризис прошел мимо

Необходимость ремонта нагрянула неожиданно. Причем его надо было сделать максимально быстро, чтобы уложиться в паузу, образовавшуюся между заказами востребованного специалиста, к которому буквально стоит очередь. Но, как оказалось, в деле модернизации жилья большие проблемы создает не только дефицит хороших мастеров, но и ненадежность и даже безответственность тех, кого на строительном рынке в избытке. Как эта ситуация укладывается в расхожее мнение, что в кризис выживают самые-самые, не понимаю…

– Ваша задача – обеспечить строительными материалами в срок, чтобы не было простоя, – предупредил мастер и вручил список необходимых материалов, сантехники, электрики и прочего оборудования.

Поначалу казалось, что закупка материалов – самая легкая и приятная часть мороки под названием «ремонт». Почему-то считали, что при нынешних, как принято называть, сложных временах и вроде бы, как авторитетные эксперты уверяют, застое в экономике покупателям везде рады и их желания, подкрепленные рублем, исполняют ну чуть ли не волшебным образом.

Но то ли цены коммерсанты так загнули, что даже разовая покупка оправдает недельный простой в бизнесе. То ли пресловутый застой, охвативший все отрасли народного хозяйства, в том числе строительную, прошел мимо торговли стройматериалами. Иначе с чего продавцам оного быть такими невнимательными и равнодушными к покупателям? Причем речь идет о магазинах с очень дорогим ассортиментом, буквально о салонах, как они себя величают. Потому что везут товар, как уверяют, из Италии и Испании. Исходя из моего опыта не помешало бы нашим коммерсантам импортировать еще и обходительность и обязательность европейских купцов…

Почему-то в каждом из нескольких салонов попытка приобрести сантехнику, кафель, мозаику терпела фиаско. Самое интересное, что ассортимент вполне устраивал. Например, выбираем сантехнику из образцов, представленных на демонстрационных стендах, – консультанты помогают, нет проблем. Выбранное оплачиваем полностью. Но в наличии нет – обещают привезти со склада завтра. Приезжаем в назначенное время. Товара нет, поскольку… грузчика не нашли.

– Понимаете, люди решили отдохнуть (видимо, потребность в выходном стала неожиданностью для сотрудников салона). Человеческий фактор – от этого никто не застрахован. Ну а с другой стороны, что, собственно, страшного случилось? За пару дней что-то прокиснет, сгорит? Приезжайте послезавтра, все будет готово, – уверяет консультант.

Но мы отказываемся ждать, ведь у нас жесткие сроки на ремонтные работы. Едем в другой магазин. Там все в наличии, платим, забираем.

Второй этап – кафельная плитка. Приезжаем в пафосный салон. На демонстрационных стендах – произведения искусства. Выбираем, оплачиваем. Обещают привезти из Хабаровска через неделю. Точно? До сих пор сбоев не было. Приезжаем через неделю – нет вашей плитки. То ли грузчик загулял, то ли ж.-д. вагоны по пути во Владивосток сбились с дороги и затерялись – объяснения путаные. А у нас жесткий график, мы не можем подвести мастера… В общем, действуем по первой схеме: отказываемся от товара в этом салоне, едем в другой. Выбираем из выложенного на стендах. Оплачиваем. Обещают привезти завтра, но уже с Океанской. Нет уж, ученые, сами заберем. Оплачиваем 100 однотонных и 10 цветных плит (они, кстати, в два раза дороже) и несемся на Океанскую. Приезжаем, забираем уже подготовленный для нас груз – три ящика и сверток, добротно обмотанный скотчем. Была мысль проверить, но ведь снаряд три раза в одну воронку не попадает. Домой приезжаем, разворачиваем – опять прокол: девять плиток однотонных и только одна цветная. Пришлось на следующий день ехать в салон менять – склад в выходные не работает. Уже с витрины отдавали цветные плитки. Причем вместо извинения обвинили в том, что из-за нашей «оплошности» приходится разорять красивый стенд.

– Проверять покупку надо на месте, а не надеяться на чью-то добросовестность, – поучала своих незадачливых покупателей представитель пафосного (!) салона. – А то вам чулок резаных в пакет подсунут, а потом попробуй докажи, что обманули.

Так что, покупатели, скажите спасибо продавцам, что кафельную плитку вручили. А ведь могли и чулки!