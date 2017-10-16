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Экономкласс назовут доступным

Но вряд ли от этого жилье станет дешевым

Госдума в первом чтении приняла законопроект, отменяющий привычный многим россиянам термин «жилье экономкласса». Согласно документу вместо него Минстрой будет устанавливать требования к стандартному жилью.

Де-факто это то же самое, что экономкласс, но последний термин вскоре может исчезнуть. Как сообщил агентству экономической информации «Прайм» замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин, слова «дешевый» и «экономкласс» обидны для наших граждан. Таким образом, жилье может называться доступным, но не дешевым, считают в министерстве.

Ранее сообщалось, что депутаты могут заменить термин «жилье экономкласса» для стимуляции строительства. В целом по стране в январе – августе 2017 года было введено в эксплуатацию в общей сложности 39,7 млн кв. м, что на 7,3 % меньше, чем в аналогичный период 2016 года, свидетельствуют данные Росстата. При этом из десяти регионов, где за восемь месяцев была введена почти половина (46 %) всего жилья в стране, лишь в трех было зафиксировано увеличение темпов строительства.

Плата за комфорт

Эксперты, опрошенные агентством «Прайм», констатируют, что на данном этапе речь идет только о переименовании жилья экономкласса в стандартное жилье.

– При этом никакой официальной классификации на рынке не существует. И зачастую сложно понять, к какому именно сегменту относится тот или иной проект, так как в кризисное время многие черты, присущие одному классу, встречаются и в других. Чаще всего на фоне конкурентной борьбы между участниками рынка происходит слияние границ между эконом– и комфортклассом, – рассуждает гендиректор компании «МИЭЛЬ-Новостройки» Наталья Шаталина. Именно эти два класса условно принято относить к массовому жилью.

По словам эксперта, экономкласс в первую очередь подразумевает панельное домостроение. К тому же в экономклассе нет особых требований к благоустройству, озеленению, безопасности, обеспеченности машино-местами, высоте потолков и другим критериям комфортности проживания. В некоторых проектах довольно ограничен продуктовый ряд – отсутствие разнообразия по планировкам.

Напротив, проекты комфорткласса возводятся по монолитной технологии домостроения, в локациях с более удачным расположением, нежели экономкласса. Обязательным требованием к проектам комфорткласса является улучшенная отделка мест общего пользования. Сейчас застройщики зачастую стали включать подземный паркинг, пусть и с невысокой обеспеченностью машино-местами, но он в любом случае есть. В таких домах соблюдаются требования по безопасности: консьерж, домофон, иногда огороженная территория, в некоторых проектах и вовсе реализуется концепция «двор без машин». Высота потолков после ремонтных работ составляет не менее 2,7 метра. Есть требования к площади кухни – от 9 кв. м, в многокомнатных квартирах – от 10–11 кв.м. Лифты предполагаются импортного производства, рассказывает Шаталина.

Особняком стоят бизнес– и премиум-класс, которые предполагают жилье повышенной комфортности. Как правило, оно находится в центре или близлежащих районах, а в случае премиум-класса речь идет о тихом историческом центре города. Предполагается индивидуальный архитектурный проект, материалы для строительства – кирпич, монолитный бетон, свободная планировка, повышенные метражи квартир при ограничении их общего числа в доме. Как правило, планируется охраняемая территория с круглосуточной охраной и видеонаблюдением, наземная и/или подземная парковка, ландшафтный дизайн на территории. Но и ценник на жилье в таких домах в 2-3 раза выше, чем в массовых проектах.

Новые стандарты

Новое название будет задействовано в стандартах жилья, которые Минстрой скоро представит на широкое обсуждение. Глава министерства Михаил Мень сообщил, что в России объявлен международный конкурс дизайн-проектов стандартного жилья и жилой застройки. Финалисты будут объявлены в феврале 2018 года.

Однако говорить о том, что стандартное жилье будет в чем-то лучше прежнего экономкласса, пока рано. Можно предположить, что среди стандартов качества будет прописано использование исключительно современных модернизированных панельных серий, которые уже активно применяются в Московском регионе.

Но едва ли эти стандарты будут носить директивный характер, ведь сложно представить, что все застройщики смогут, скажем, сдавать жилье с отделкой, необходимость которой обещают прописать в требованиях, рассуждает управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая.

– На мой взгляд, федеральные чиновники, принимая решение о создании более продвинутых и современных стандартов, в основном опираются на опыт столичного рынка жилья. Действительно, в Москве качество новостроек массового сегмента сделало заметный рывок вперед за последние 3–5 лет. Однако в регионах по-прежнему чаще всего возводятся типовые проекты с минимумом инфраструктуры, благоустройства и отделки, – отмечает она.

Такой продукт востребован покупателями с действительно экономичными бюджетами. Директивный указ строить более качественное жилье может привести к росту цен и обвалу многих региональных рынков жилья.

– Поэтому, полагаю, законопроект только изменит классификацию, но на реальную практику в строительстве почти не повлияет, – добавила эксперт.

Спущенные сверху требования к недорогому жилью никак не продвинут рынок к более качественному продукту, а только усложнят обстановку. Чтобы повысилось качество, должны вырасти доходы населения. Кроме того, необходимо снижение себестоимости строительства, чтобы покупатели могли позволить себе более качественное жилье, заключила Литинецкая.

Автор : Отдел экономики «В»

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