За несоблюдение пожарной безопасности заплатили полтора миллиона рублей

В Приморье введен особый противопожарный режим. А в Кавалеровском, Тернейском, Чугуевском районах и Дальнегорском городском округе действует муниципальный режим ЧС.

Главам муниципалитетов рекомендовано предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности – запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований.

Для тушения природных пожаров привлечено 255 человек и 49 единиц техники, в том числе три самолета МЧС России, три воздушных судна Приморской авиабазы авиационной, наземной охраны лесов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Специалисты ведут круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки. Угрозы населенным пунктам нет.

Необходимо понимать, что природные пожары – это стихийное бедствие, которое наносит значительный ущерб экологии, а также представляет собой большую опасность для населенных пунктов края. Владельцев садовых и дачных участков призывают неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при уборке территорий от мусора и сухой травы.

За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности гражданам и руководителям компаний грозит административная и уголовная ответственность.

Максимальное наказание по статьям Административного и Уголовного кодекса России предусматривает штраф до трех миллионов рублей и лишение свободы до десяти лет, уточнили в пресс-службе края.

По данным ведомства, с начала года оштрафовано 838 человек, в том числе 74 должностных и семь юридических лиц. Сумма штрафов составила почти 1,5 миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.