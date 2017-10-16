За благоустройство поощрят качелями и диваном

В приморской столице подвели итоги общегородского смотра-конкурса «Доступная среда», сообщили в пресс-службе мэрии.

Управляющие компании и ТСЖ, уделившие должное внимание маломобильным гражданам и сделавшие свои дома и дворы доступными, получат ценные подарки.

– Смотр-конкурс двориков в приморской столице проводился третий год подряд в рамках реализации программы «Доступная среда», – заметила Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока. – В конкурсе традиционно приняли участие управляющие компании и ТСЖ, которые позаботились о создании комфортных условий для всех категорий граждан как в самих многоквартирных домах, так и на придомовых территориях.

Так, к примеру, в доме № 8 на улице Кутузова и доме № 13 на улице Нейбута не только благоустроили придомовую территорию, но и даже установили пандусы в подъездах, где проживают маломобильные граждане.

По итогам конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители администрации Владивостока и обществ инвалидов города, лучшим был назван дом № 13 на улице Нейбута (ООО «УК 71-го микрорайона»). Дом № 8 на улице Кутузова (ТСЖ «Дворик») завоевал второе место, третьим стал дом № 30 на улице Толстого (ТСЖ «Толстого, 30»).

Напомним, что победитель конкурса получит спортивно-игровой комплекс, серебряного призера ждет игровой качельный комплекс с горкой, а бронзового призера – парковый диван.

По информации управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города, церемония награждения победителей и призеров конкурса состоится уже на следующей неделе. О времени и месте проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.