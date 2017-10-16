Рыбоохранный рейд в Приморье едва не закончился трагедией

При патрулировании устья реки Нарвы в Хасанском районе транспортные полицейские обнаружили на берегу группу из 15 человек в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка высадились и разъяснили отдыхающим, что вылов рыбы в этом районе запрещен.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ДФО, нарушители стали угрожать правоохранителям физической расправой, мешая им вернуться к лодке и пытаясь завладеть табельным оружием. Полицейские предупредили злоумышленников о незаконности таких действий и сделали два предупредительных выстрела в воздух.

Когда полицейские отчалили, к их резиновой лодке на большой скорости подплыл катер с двумя пьяными мужчинами. Они угрожали стражам порядка и протаранили навесной мотор.

Правоохранители на веслах пошли к берегу, однако преследование продолжилось и лодку несколько раз таранили, пытаясь перевернуть, говорится в пресс-релизе. Сотрудники полиции вновь произвели два предупредительных выстрела в воздух и совместно с подоспевшей береговой группой задержали нападавших.

Подозреваемых заключили под стражу. По местам жительства злоумышленников проведены обыски, изъяты орудия незаконного лова, сообщили в управлении.

Двое полицейских получили травмы различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сейчас жизни пострадавших правоохранителей ничего не угрожает.