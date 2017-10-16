Дорогу проверил дождь

На улице Светланской во Владивостоке продолжается ремонт дороги в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядная организация ведет строительные работы на участке от остановки общественного транспорта «ДВГТУ» до перекрестка улиц Светланской и Уборевича.

Как уточнили в управлении дорог и благоустройства администрации города, после демонтажа трамвайных путей на участке улицы Светланской выполнен комплекс работ по устройству щебеночного основания и уплотнению грунта на межпутье, уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, сотрудники отдела технического надзора вынесли предписание переделать часть участка. Нарекание специалистов вызвало то, что после прошедшего накануне дождя основание дороги было влажным. Это противоречит требованиям строительных норм. Рабочим предстояло снять грунт на участке протяженностью около 80 метров, заменить земляное полотно и сделать повторно устройство основания и дорожного покрытия.

К настоящему моменту работы выполнены, нижний слой дорожного покрытия уложен, и подрядная организация приступила к укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, ведутся работы по устройству тротуарной плитки и восстановлению облицовки подпорной стены в районе остановки общественного транспорта «ДВГТУ».