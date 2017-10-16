Дорогу проверил дождь

Новостная лента
Октябрь, 17 вторник
01:15
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
01:15
«Досмотр с пристрастием»: Туристов из Китая держат на русской границе по 15 часов Фото и Видео
00:19
Специалисты узнали, какие профессия востребованы на российском рынке
Октябрь, 16 понедельник
23:08
Чем дышал Владивосток в минувшем сентябре?
22:34
«IT-лаборатория» во Владивостоке приглашает учеников на лекцию
21:21
Стала известна причина смерти знаменитого актера Дмитрия Марьянова
20:09
Долгие выходные ждут приморцев в ноябре
19:30
Жителей и гостей приморской столицы приглашают на фотовыставку «Хрустальный мир»
18:30
В Приморье разыскивают пропавшего грибника Фото
18:19
Во Владивосток с дружественным визитом прибыли два японских военных корабля
17:58
Во Владивостоке состоится закрытие «Велосезона-2017» Адреса
17:52
Сотрудник полиции получал взятку от местного жителя
17:46
Впервые в Приморье пройдет этап чемпионата Японии по дрифту D1 GP
17:33
Женщина пострадала в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
17:25
Полицейские задержали мужчину, нанесшего тяжкие телесные повреждения жителю Находки
17:21
Россияне стали пить больше кофе
17:15
Неприятный сюрприз приготовила погода жителям Приморья
17:09
Паромное сообщение между Владивостоком и Северной Кореей возобновлено
16:56
В Приморье продолжают тушить леса
16:55
Заблудившиеся туристы обнаружены в Приморье
16:45
Один человек погиб в результате пьяного ДТП за минувшую неделю
16:27
Украинская леопардесса прибыла в Приморье Фото и Видео
16:21
Северная Корея призвала США прекратить вражду
16:09
Владивосток - лидер по количеству обманутых дольщиков
16:03
Компания «Эвотор» подвела итоги первого года работы в экосистеме Сбербанка
15:57
Во Владивосток прибудет отряд кораблей ВМС Индии
15:45
За пьяную езду накажут еще 76 владивостокских водителей Эксклюзив
15:33
В Приморье частично начат отопительный сезон
15:22
Погода в Приморье сегодня, 16 октября, опасна Фото
15:10
Очередной танцевальный лекторий «We Can Dance» состоялся во Владивостоке Фото
14:59
Великий и ужасный Удо дал прощальный концерт во Владивостоке Фото
14:47
Водитель малолитражки поплатился здоровьем за то, что не уступил Лексусу
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4217 (156) от 17 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Владивосток запустили в оборот
«Адмирал» без Андриевского: две игры – две победы
В память о тех, кто защищал от терроризма
Делегации прибывают отрядами
Цирк готовится к сдаче
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Подробности

Дорогу проверил дождь

На улице Светланской во Владивостоке продолжается ремонт дороги в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядная организация ведет строительные работы на участке от остановки общественного транспорта «ДВГТУ» до перекрестка улиц Светланской и Уборевича.

Как уточнили в управлении дорог и благоустройства администрации города, после демонтажа трамвайных путей на участке улицы Светланской выполнен комплекс работ по устройству щебеночного основания и уплотнению грунта на межпутье, уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, сотрудники отдела технического надзора вынесли предписание переделать часть участка. Нарекание специалистов вызвало то, что после прошедшего накануне дождя основание дороги было влажным. Это противоречит требованиям строительных норм. Рабочим предстояло снять грунт на участке протяженностью около 80 метров, заменить земляное полотно и сделать повторно устройство основания и дорожного покрытия.

К настоящему моменту работы выполнены, нижний слой дорожного покрытия уложен, и подрядная организация приступила к укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, ведутся работы по устройству тротуарной плитки и восстановлению облицовки подпорной стены в районе остановки общественного транспорта «ДВГТУ».

Автор : Отдел новостей «В»

В этом номере:
Владивосток запустили в оборот
Владивосток запустили в оборот

Символ города изобразили на банкноте, обещают еще и на серебре

«Адмирал» без Андриевского: две игры – две победы
«Адмирал» без Андриевского: две игры – две победы

Выездную серию игр Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» начал с побед. 12 октября в Новосибирске встреча с «Сибирью» завершилась в пользу владивостокцев – 2:4. А через два дня, 14 октября, в Ханты-Мансийске со счетом 1:3 «Югра» уступила «морякам».

В память о тех, кто защищал от терроризма

Во Владивостоке в минувшую пятницу, 13 октября, почтили память сотрудников органов внутренних дел Приморского края.

Делегации прибывают отрядами

Во Владивостоке в эти дни находится с визитом отряд кораблей морских сил самообороны Японии – эсминец «Харусамэ» и учебный корабль «Касима».

Цирк готовится к сдаче

Первое представление во Владивостокском цирке запланировано на 23 декабря.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4216

Прорубить дорогу
Лесные пожары – пылающий лес
Архитекторов города приглашают на конкурс проектов жилья будущего
«Индра» приходит в Приморье
Вредным выбросам поставили фильтр
Новые купюры показали издалека

газета
газета "Владивосток" № 4215

Бронзу отобрали на последних заездах
Ремонт дорог идет с опережением графика
Городской трамвай поздравили с юбилеем
Самые востребованные консультации – по вопросам ЖКХ и наследования
Не только овощи и рыба…
Директор готов уволиться из-за дельфина

газета
газета "Владивосток" № 4214

Навести в Приморье порядок
Поставить на «МАНах» крест
Урок истории: 1917-1922-й
Физрук из Владивостока получил награду в Кремле
Ровесники динозавров оказались голубых кровей
Красота с интеллектом захватит Русский остров

газета
газета "Владивосток" № 4213

Еще одно депутатское предупреждение
Скандальные долгострои врио губернатора взял под личный контроль
Вуз приглашает на экспериментариум и тараканьи бега
На побережье теперь на 180 мешков мусора чище
Трамвай теперь в музее
Городские власти призывают сообщать о незаконных вырубках деревьев