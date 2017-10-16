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Новости

В память о тех, кто защищал от терроризма

Во Владивостоке в минувшую пятницу, 13 октября, почтили память сотрудников органов внутренних дел Приморского края.

Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов принял участие в митинге и возложении венков к мемориалу памяти стражей порядка, погибших при исполнении служебного долга, сообщили в пресс-службе мэрии.

– Мы отдаем дань памяти сотрудникам органов внутренних дел, которые погибли, защищая мирную жизнь россиян от бандитизма и терроризма. Их подвиг останется с нами навечно. У нас есть улицы, школы и суда, которые носят имена героев, – отметил Константин Межонов.

В памятном митинге приняли участие члены семей погибших сотрудников, ветераны, руководство и личный состав краевого управления МВД России, Федеральной службы войск национальной гвардии, руководители администрации Приморского края и Владивостока, священнослужители и воспитанники Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России.

В завершение мероприятия священнослужители совершили литию, после чего сотрудники строевых подразделений прошли торжественным маршем.

Автор : Отдел новостей «В»

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