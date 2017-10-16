Саженцы деревьев и кустарников высадили на территории детского сада на улице Нейбута сотрудники холдинга «Монастырев и Ко». Акция по озеленению прошла при поддержке администрации города Владивостока.

«Корпоративное волонтерство – важная составляющая социально ответственного бизнеса, которую необходимо развивать общими усилиями, – отметила руководитель некоммерческого направления холдинга Валерия Костина. – Это довольно просто – встать и что-то изменить вокруг себя в лучшую сторону. И делать это время от времени необходимо!»

Как отметили в управлении дорог и благоустройства администрации города, предварительно были закуплены саженцы, машина чернозема и необходимый инвентарь. И теперь на территории детсада растут 15 берез и 60 кустов форзиции. Новые зеленые насаждения заметно оживили ландшафт прогулочных площадок для малышей.

И уже весной высаженные березы будут радовать молодой зеленью, а форзиция своими желтыми цветами добавит солнечного света и хорошего настроения.