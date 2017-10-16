Делегации прибывают отрядами

Во Владивостоке в эти дни находится с визитом отряд кораблей морских сил самообороны Японии – эсминец «Харусамэ» и учебный корабль «Касима».

Вчера исполняющий обязанности главы города Константин Межонов провел протокольную встречу с делегацией отряда кораблей, которую возглавляет контр-адмирал Кодзи Манабэ.

Делегацию сопровождал генеральный консул Японии во Владивостоке Тацухико Касаи, уточнили в пресс-службе мэрии.

Константин Межонов пожелал японским военным морякам успешного выполнения всей программы визита и приятных впечатлений от посещения нашего города. Он подчеркнул, что их пребывание в столице Приморья происходит в непростой период международной обстановки, что придает визиту дополнительную ценность. Взаимодействие военных кораблей Японии и Тихоокеанского флота – важная часть развития разностороннего сотрудничества. В этом плане у Владивостока давние и прочные связи с городами Японии в области экономики, образования, медицины, культуры, спорта. А традиции дружественных заходов во Владивосток кораблей сил самообороны Японии насчитывают около 20 лет и успешно развиваются.

Кодзи Манабэ, со своей стороны, отметил, что возглавляемый им отряд военных кораблей находится в плавании уже больше 150 суток. Цель этого рейса, включающего посещение 13 портов разных стран, – развитие навыков судовождения у молодых офицеров, которые составляют большинство экипажей.

Визит кораблей МССО Японии продлится до среды, 18 октября. Для их экипажей предусмотрена обширная культурная программа, включающая осмотр Ворошиловской батареи, посещение Вечного огня на Корабельной набережной, а также спортивные соревнования с моряками Тихоокеанского флота.