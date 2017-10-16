Цирк готовится к сдаче

Первое представление во Владивостокском цирке запланировано на 23 декабря.
По информации пресс-службы края, реконструкция цирка завершается, в отреставрированном здании сейчас уже работает комиссия по приемке объекта.
– Все должно быть готово к приему и артистов, и зрителей, – подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко и напомнил, что департаменту культуры нужно активно работать с Росгосцирком в этом направлении. Напомним, что неделю назад глава региона посетил во Владивостоке недостроенные гостиницы «Хаятт», цирк и краевой онкологический диспансер. По итогам поездки он дал ряд поручений.
Так, реконструкцию цирка было поручено завершить к 30 октября. Достроить здание онкодиспансера на два месяца раньше запланированного срока – в феврале 2018 года. Что касается гостиницы «Хаятт» на мысе Бурном, то это здание будет снято с продажи (необходимая для этого заявка уже направлена в аукционный дом) и достроено.
Автор : Отдел новостей «В»
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