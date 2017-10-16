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Владивосток запустили в оборот

Символ города изобразили на банкноте, обещают еще и на серебре
Владивосток запустили в оборот

Раньше всей России – с 12 октября – на Дальнем Востоке и в Крыму начали вводить в обращение новые банкноты номиналом в 200 (зеленые) и 2000 (сине-голубые) рублей. И это понятно: ведь на свежих купюрах изображены достопримечательности этих мест.

Презентацию новых денег для журналистов провели в конце минувшей недели во время телемоста Владивосток – Москва – Севастополь председатель Банка России Эльвира Набиуллина и гендиректор Гознака Аркадий Трачук.

– Сегодня мы представляем новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. Это первое с 2006 года обновление номинального ряда банкнот, – сказала Эльвира Набиуллина. – На новых купюрах изображены символы Крыма и Дальнего Востока, и выбирались они путем всероссийского голосования (с 28 июня до 7 октября 2016 года. – Прим. ред.). Банк России впервые проводил такой конкурс. Мы были приятно удивлены откликом, активностью россиян – в голосовании приняли участие более трех миллионов человек. Оно было очень напряженным: победителей определил отрыв в 10000 голосов. Поэтому решили выпустить также памятную монету в 2018 году с символами городов-победителей конкурса. Номинал монеты будет 100 рублей, материал – серебро.

Сыграла ли в победе Владивостока свою роль песня «Мумий Тролля»? Думаю, что в эмоциональном плане – вполне возможно…

Почему новые банкноты такие яркие? Нам было важно сделать их удобными для слабовидящих, пожилых людей, к тому же яркие цвета – мировая тенденция. Кроме того, мы выбрали те цвета, которые не используются в существующем номинале. Также подчеркну, что мы использовали самые современные элементы защиты в новых купюрах. Есть еще одно отличие: на новых банкнотах будет изображен герб России, а не эмблема Банка России. Мы приняли такое решение уже несколько лет назад – использовать государственную символику.

В октябре новые деньги начнут поступать в оборот, первыми их получат регионы, которые на них изображены, – Дальний Восток и Крым. И, разумеется, Москва. А с декабря начнется введение банкнот по всей России.

До сегодняшнего дня банкоматы тестировались на прием/выдачу новых банкнот с помощью образцов, а теперь они будут настраиваться на работу с новыми банкнотами. Настройка, конечно, займет некоторое время, но к декабрю и банки, и предприятия торговли, я думаю, будут готовы.

О деталях разработки дизайна новых банкнот и мерах по защите от фальшивомонетчиков подробно рассказал Аркадий Трачук.

– Замечу, что, пока мы работали над купюрами, на просторах Интернета и в СМИ появлялись десятки вариантов «будущих новых купюр», – начал свое выступление глава Гознака. – И, как вы можете видеть, ни один из них не имеет ничего общего с тем, что мы представили вашему вниманию. Это значит, что мы сумели обеспечить необходимый уровень безопасности в работе.

Купюры 200 и 2000 рублей можно назвать банкнотами нового поколения в денежном ряде российского рубля. Это выражается и в дизайне, и в тех технологиях, что использовались при их изготовлении. Упомяну, что только гознаковских патентов при изготовлении банкнот было использовано больше 15, не считая тех решений, что используются во всем мире.

– Мы ставили цель: сделать банкноты по-настоящему современными, красивыми, создать такой подход к дизайну и безопасности, который потом может быть положен в основу модернизации других номиналов, – говорит Трачук. – Нам было важно сделать высокотехнологичные банкноты, удобные в обращении. Они весьма долговечны (банкноты более низкого номинала активнее используются в обращении, поэтому 200-рублевые купюры изготовлены из более износостойкого материала – хлопковой бумаги повышенной плотности с полимерной пропиткой). Использование новых технологий позволит увеличить срок службы банкнот – особенно 200-рублевых – примерно в полтора раза относительно существующих номиналов.

Также уделили большое внимание наличию визуальных защитных элементов. Несмотря на разные способы машинной проверки, все же чаще всего подлинность купюры определяется визуально и тактильно, и это должно быть удобно и эффективно в любых условиях.

Защитные нити являются в этом смысле уникальным решением, удобным для идентификации и крайне сложным для подделки. Оно в своем роде единственное в мире, мы им гордимся.

Представителей прессы интересовали детали предстоящего введения в оборот новых купюр, так что вопросов Эльвире Набиуллиной и Аркадию Трачуку было задано немало.

Оказалось, что еще до принятия окончательного решения о внешнем виде новых денег было отпечатано и протестировано несколько десятков вариантов промежуточных, пробных, что еще не было ни одного обращения с жалобой на появление фальшивых купюр 200 и 2000 рублей, что введение новых номиналов никак не повлияет на рост инфляции.

– Купюры такого номинального ряда – кратные 1, 2, 5 – существуют в странах с низким уровнем инфляции, и в России она действительно снижается, – отметила Эльвира Набиуллина. – Сам по себе номинал никакую инфляцию создать не может. Будут ли меньше использоваться купюры других номиналов? Думаю, да. Наверное, меньше – 1000 и 100 рублей.

Промежуточного номинала между 1000 и 5000, между 100 и 500 рублями очень не хватало – мы проводили аналитическую работу, прежде чем принять решение о выпуске таких купюр. Центробанк не планирует еще расширение номинального ряда купюр, финансисты считают, что с введением 200 и 2000 рублей в оборот он будет полным.

Что касается объема эмиссии, то он будет зависеть от востребованности этих купюр. А она, я думаю, будет высокой.

Не обошлось во время телемоста и без коварного вопроса от представителей японской телекомпании. Они очень беспокоились: многие государства не признают Крым частью России, не отразится ли это на укреплении позиции рубля в мире?

– Позиция рубля в мире, уважение к нему во многом определяется состоянием российской экономики, наличием золотовалютных резервов и так далее, – сказала Татьяна Набиуллина. – Дизайн купюры здесь не то что решающего, даже мимолетного, минимального значения просто не имеет. Так что не волнуйтесь.

Справка «В»

200 рублей

Преобладающий цвет банкноты – зеленый.

Основное изображение лицевой стороны банкноты – памятник затопленным кораблям в Севастополе.

Основное изображение оборотной стороны банкноты – Государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Херсонес Таврический».

2000 рублей

Преобладающий цвет банкноты – синий. Основное изображение лицевой стороны банкноты – Русский мост – вантовый мост, соединяющий остров Русский с материковой частью Владивостока.

Основное изображение оборотной стороны банкноты – космодром Восточный.

Визуальные защитные элементы новых банкнот – многотоновый водяной знак, защитные нити, обладающие эффектом встречного движения темных и светлых участков, оптические микроизображения и так далее.

Тактильные элементы – для определения номинала людьми с ослабленным зрением – предусмотрены в виде групп штрихов на правом и левом краях банкнот, а также крупных цифрах номинала на правой и левой части.

На банкнотах также наличествует QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты. Мировая практика в использовании кода на банкнотах весьма ограничена, Россия – пионер в этой области.

 

Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ

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